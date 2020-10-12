深圳先行示範區改革振Ａ股，港股升５３０點收２４６４９破百天線

《經濟通通訊社１２日專訊》中共中央辦公廳國務院辦公廳印發《深圳建設中國特色社會主

義先行示範區綜合改革試點實施方案（２０２０－２０２５年）》，媒體報道指國家主席習近平

本周三將到深圳發表重要演說，港股開升９８點報２４２１７點，主要受惠藥明（０２２６９）

和騰訊（００７００）等拉升；隨後滬深兩市續步向上，提振內銀和內房股走高，恆指午後升幅

最多擴大至５８３點見２４７０２點，最終收升５３０點或２﹒２％，報２４６４９點，破五十

天（２４６０４點）、百天線（２４６３９點），主板成交１４０２﹒９１億元，多

２４﹒６５％。國指收報９８７８點，升２６０點或２﹒７１％。

科指收升２４５點或３﹒２７％，報７７４８點，跑贏大市。

重磅股方面，港交所（００３８８）獲花旗看好第三季淨利潤能按年大增４３％，達到

３１﹒６億元，輕微調升目標價，收升１﹒２９％，報３７６﹒８元。匯控（００００５）平收

，報３１﹒４５元；中移動（００９４１）升１﹒７％，報５０﹒８元；友邦（０１２９９）微

升０﹒８８％，報８０﹒３５元。

Ａ股兩市升勢淩勵，齊齊創逾一個月高。上證綜指收報３３５８點，升８６點或２﹒６４％

，深證成指收報１３７０８點，升４１８點或３﹒１５％。兩市總成交９７１３﹒９２億人幣，

較上周五長假期後首日復市大增３６﹒５７％。



＊深圳相關股落鑊，工商行及建行收漲近６％＊



改革試點實施方案提出，支持深圳在資本市場建設上先行先試，包括支持開展數字人民幣內

部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作。內銀股普漲，工商行（０１３９８）

升５﹒７４％，報４﹒２４元；建行（００９３９）走高５﹒５８％，報５﹒３元；中行

（０３９８８）揚４﹒１８％，報２﹒４９元；農行（０１２８８）升４﹒５５％，報２﹒５３

元。花旗發表研究報告指，基於內地第三季度經濟恢復好於預期，可能減輕中資行讓利的政治壓

力，預計中資行三季度淨息差將勝預期。

另外，方案提出可以授權的永久基本農田以外的農用地轉為建設用地審批事項委託深圳市政

府批准；支持推進二三產業混合用地；探索解決規劃調整、土地供應、收益分配、歷史遺留用地

問題。內房股造好，佳兆業（０１６３８）升３﹒２３％，報４﹒１６元；龍光（０３３８０）

升１﹒４８％，報１２﹒３８元；深圳控股（００６０４）漲８﹒３３％，報２﹒６元；藍籌股

碧桂園（０２００７）升０﹒８％，報１０﹒０４元；潤地（０１１０９）揚２﹒９１％，報

３７﹒１５元。

其它相關概念股亦走高，深圳國際（００１５２）走高６﹒２３％，報１３﹒３元；深高速

（００５４８）升３﹒４２％，報６﹒９５元；珠海投資（００９０８）升２﹒６３％，報

１﹒９５元；平保（０２３１８）升１﹒７９％，報８２﹒２５元。



＊傳中芯Ｎ＋１晶片流片測試獲通過，飆１１﹒５％＊



科指延續升勢，阿里巴巴（０９９８８）聯同螞蟻與招商局及上海市政府、及螞蟻組戰略合

作，收升２﹒０３％，報２９２元。小米（０１８１０）公布推出Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ

Ｂａｎｄ技術，為新一代具備空間定位的連接技術，炒高８﹒３５％，報２２﹒７元，為本日表

現最佳藍籌。瑞聲科技（０２０１８）子公司誠瑞光學（常州）再獲１８名新戰略投資者出資

１６﹒５８億元人民幣增資新股，取得擴股後逾９％股份，瑞聲軟０﹒４５％，報４４﹒４５元

。總部位於深圳的騰訊（００７００）走高３﹒２４％，報５５７元。

有傳中芯（００９８１）ＦｉｎＦＥＴ Ｎ＋１ 先進工藝的芯片流片測試成功，所有ＩＰ

全自主國產，功能一次測試通過，全日漲１１﹒４７％，報２０﹒６元。其他晶片股齊齊落鑊，

華虹半導體（０１３４７）抽高１２﹒６１％，報３１﹒２５元，為表現最佳科指股。上海復旦

（０１３８５）微升０﹒２６％，報１５﹒７元；中電華大科技（０００８５）揚３﹒７５％，

報０﹒８３元。



＊香港首隻ＲＥＩＴｓ周四登場，領展、置富微升＊



本港今日新增１１宗新型肺炎確診個案，本地地產股跑輸，恆地（０００１２）升

１﹒５５％，報２９﹒４元；新地（０００１６）升０﹒４１％，報９８﹒９元。新世界

（０００１７）收升１﹒３１％，報３８﹒６元，其大圍站上蓋「柏傲莊Ｉ」周末示位參觀最長

輪候時間達８小時，兩日勁收７０００票。三星宣布推出香港首隻房地產信託ＥＴＦ，三星亞太

高息房地產信託（新西蘭除外）ＥＴＦ，預計本周四上市，領展（００８２３）微升０﹒４１％

，報６１﹒７５元；置富（００７７８）升０﹒７７％，報６﹒５４元。

花旗發表報告指，澳門６家澳門博彩商第三季的稅息折舊及攤銷前虧損有望較第二季收窄約

２０％，並預計新濠國際（００２００）和銀娛（０００２７）第三季業績可跑出。濠賭股續吐

，新濠國際軟０﹒１５％，報１２﹒９４元；銀娛跌０﹒３８％，報５１﹒９元。金沙

（０１９２８）和永利（０１１２８）平收，報２８﹒３５元及１１﹒８２元。美高梅

（０２２８２）跌０﹒３２％，報９﹒３６元。（ｎｓ）

