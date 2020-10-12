《每周華語－黃溢華》阿塞拜疆、阿美尼亞、量子電腦、美國大選

《每周華語》今時今日，年底前的地緣焦點仍在美國大選的亂局如何發展及會否有「後選舉

」的穩定之局，市場對美國大選的趨向不太樂觀亦有其因由。１０月初內地長假，經濟持續向穩

，能否維持其勢頭見經濟現金面回升？需要更長時間的分析及觀察。Ｍ．Ｃ．Ｅｓｃｈｅｒ作品

「上升、下降」正好說明全球經濟的不清去向。



歷史長波主導地緣局勢發展。阿美尼亞地理上與土耳其╱阿塞拜疆相連，一百年仇恨，阿美

尼亞人民與土耳其交惡。土耳其否認有大量殺害阿美尼亞人，但阿美尼亞力言土耳其百年前確有

殘殺阿美尼亞人，因而兩國長期關係緊張。另方面，阿塞拜疆與阿美尼亞亦有多次戰亂。宗教╱

文化長期差異使兩國近周又再真槍實彈、戰機坦克出動互轟，死傷日多，使這一地區地緣形勢又

再不穩。二次大戰，納粹德軍自史太林格勒往南突破，希望打入╱奪取大量油田，主要城市便是

「Ｂａｋｕ」，即今天阿塞拜疆的首都，位於裏海（Ｃａｓｐｌａｎ Ｓｅａ）；阿塞拜疆石油

業使羅富齊家族得了來自運油收入的第一桶金，亦是進入地中海，出大西洋的重要通道的源頭及

重要城市。希特拉未及打入「Ｂａｋｕ」，但阿塞拜疆卻成為前蘇聯的加盟共和國之一，

１９９０年代始再獨立。軍力╱兵力不弱，而阿塞拜疆有不少人才，例如，Ｚａｄｅｈ教授便是

「模糊邏輯」之父，亦是「人工智能」之父之一。他於美國發展，為加州大學教授，今天不少工

業╱產品都有利用「模糊邏輯」理論及其「晶片」。可見大國也好、小國也好，也可以有很大及

重要的貢獻。



另方面，阿美尼亞仍受百年前的不幸而放不下百年仇恨。我們遠在亞洲，不易理解這一地區

的地緣形勢及重要性。阿美尼亞名導演（Ｈｅｎｒｉ Ｖｅｒｎｅｕｉｌ，１９２０－２０２２

）旅居法國，他執導的「Ｍａｙｒｉｇ」（Ｍｏｔｈｅｒ），不只是他的半自傳，亦有涉及阿美

尼亞╱土耳其兩國的恩怨情仇。歷史長波使這一基督教國家面對巨大的地緣壓力。土耳其乃歐亞

大國！東西面的土耳其自身亦不乏地緣╱文化差異。事實上，宗教╱文化使這一地區長期不穩定

。即使是區域事情，但亦有可能成為全球不穩的因素，例如阿富汗有前蘇聯與美國的明暗角力，

使產生巨大的反美形勢，多少因而衍生「９１１」恐襲。亦直接使美國軍事介入了阿富汗。唐三

藏取西經也有路經阿富汗的巨大直立「佛像」，今天已不復存在了。表面細小的阿富汗乃有重要

的地緣地理位置，因而二、三千年以來，都是兵家必爭之地。今天阿塞拜疆╱阿美尼亞又再有戰

爭，如果處理不恰當，亦有可能引致意想不到的不穩事情。「模糊邏輯」已「全球化」應用，但

長期和平之局仍未見在兩國出現。不幸多了土耳其及其他國家，使兩國爭端更為複雜。中東有伊

朗╱以色列的不穩因素，目下中東表面穩定下來，可惜中東仍未真正見和平之局。



上周英美三位科學家拿下了黑洞相關天文科研的諾貝爾物理學獎。量子力學及相對論使我們

明白宇宙之大及「不可能」的事物真的可以「存在」，不只黑洞的存在，上周又再有墨子電腦成

功推出應用的消息。８０年前「電腦」已存在，但量子力學衍生了晶片，使電腦大幅縮小及可以

真正走入人們的生活及經濟活動。利用量子力學的理論，我們知道可以有全新概念的「量子電腦

」：更快、更有力量的計算力！今天的超級電腦，亦給「量子電腦」比下去了。主導「量子電腦

」，使一國的力量更大，傳統電腦仍有用，但有「量子電腦」，便可以擁有真正的科研╱經濟大

飛躍。今時今日，科研╱科技乃主打的地緣議題及焦點之一。



１０月╱１１月見全球地緣形勢可能再一次步入不穩之局。美大選的形勢極不清晰，因而美

國自身的政治穩定性亦必須加以留意，亦根本不易掌握。事實上，目下誰是真正當選後穩定的美

國總統，仍不易下一定論。因為拜登也好，特朗普也好，兩位候選人均各自有巨大的不穩定性，

因而１０月╱１１月：只看美國，我們已面對前所未有的地緣形勢。一旦美國有政治危機，美元

╱金價等等必大幅上落；而美債去向，會使全球落入前所未見的市場波動。因而１０月╱１１月

第四季的地緣金融格局，可以有多變之局。目下市場極低息亦可能彈跳上升！而年底見「負」息

否？機會仍存在。相對而言，美國大選格局仍是全球地緣形勢的「主軸」，誰也不易看清。



踏入２０２０年的第四季，全球經濟的考驗仍十分之大。疫情見揮之不去，除中國及一些地

區成功控制疫情及經濟回穩╱上升，歐美力吸不少地區仍因為疫情未及時停下而面對巨大的挑戰

。中短期，全球包括中國仍面對通縮壓力的浮現。阿美尼亞及阿塞拜疆上周六（１０日）公布暫

時停火，可惜全球疫情形勢仍在「Ｕ」底之內，未見真正回升之勢頭。



《資深市場人士 黃溢華》



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