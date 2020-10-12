  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/10/2020 10:46

《每周華語－黃溢華》阿塞拜疆、阿美尼亞、量子電腦、美國大選

　　《每周華語》今時今日，年底前的地緣焦點仍在美國大選的亂局如何發展及會否有「後選舉
」的穩定之局，市場對美國大選的趨向不太樂觀亦有其因由。１０月初內地長假，經濟持續向穩
，能否維持其勢頭見經濟現金面回升？需要更長時間的分析及觀察。Ｍ．Ｃ．Ｅｓｃｈｅｒ作品
「上升、下降」正好說明全球經濟的不清去向。
　
　　歷史長波主導地緣局勢發展。阿美尼亞地理上與土耳其╱阿塞拜疆相連，一百年仇恨，阿美
尼亞人民與土耳其交惡。土耳其否認有大量殺害阿美尼亞人，但阿美尼亞力言土耳其百年前確有
殘殺阿美尼亞人，因而兩國長期關係緊張。另方面，阿塞拜疆與阿美尼亞亦有多次戰亂。宗教╱
文化長期差異使兩國近周又再真槍實彈、戰機坦克出動互轟，死傷日多，使這一地區地緣形勢又
再不穩。二次大戰，納粹德軍自史太林格勒往南突破，希望打入╱奪取大量油田，主要城市便是
「Ｂａｋｕ」，即今天阿塞拜疆的首都，位於裏海（Ｃａｓｐｌａｎ　Ｓｅａ）；阿塞拜疆石油
業使羅富齊家族得了來自運油收入的第一桶金，亦是進入地中海，出大西洋的重要通道的源頭及
重要城市。希特拉未及打入「Ｂａｋｕ」，但阿塞拜疆卻成為前蘇聯的加盟共和國之一，
１９９０年代始再獨立。軍力╱兵力不弱，而阿塞拜疆有不少人才，例如，Ｚａｄｅｈ教授便是
「模糊邏輯」之父，亦是「人工智能」之父之一。他於美國發展，為加州大學教授，今天不少工
業╱產品都有利用「模糊邏輯」理論及其「晶片」。可見大國也好、小國也好，也可以有很大及
重要的貢獻。
　
　　另方面，阿美尼亞仍受百年前的不幸而放不下百年仇恨。我們遠在亞洲，不易理解這一地區
的地緣形勢及重要性。阿美尼亞名導演（Ｈｅｎｒｉ　Ｖｅｒｎｅｕｉｌ，１９２０－２０２２
）旅居法國，他執導的「Ｍａｙｒｉｇ」（Ｍｏｔｈｅｒ），不只是他的半自傳，亦有涉及阿美
尼亞╱土耳其兩國的恩怨情仇。歷史長波使這一基督教國家面對巨大的地緣壓力。土耳其乃歐亞
大國！東西面的土耳其自身亦不乏地緣╱文化差異。事實上，宗教╱文化使這一地區長期不穩定
。即使是區域事情，但亦有可能成為全球不穩的因素，例如阿富汗有前蘇聯與美國的明暗角力，
使產生巨大的反美形勢，多少因而衍生「９１１」恐襲。亦直接使美國軍事介入了阿富汗。唐三
藏取西經也有路經阿富汗的巨大直立「佛像」，今天已不復存在了。表面細小的阿富汗乃有重要
的地緣地理位置，因而二、三千年以來，都是兵家必爭之地。今天阿塞拜疆╱阿美尼亞又再有戰
爭，如果處理不恰當，亦有可能引致意想不到的不穩事情。「模糊邏輯」已「全球化」應用，但
長期和平之局仍未見在兩國出現。不幸多了土耳其及其他國家，使兩國爭端更為複雜。中東有伊
朗╱以色列的不穩因素，目下中東表面穩定下來，可惜中東仍未真正見和平之局。
　
　　上周英美三位科學家拿下了黑洞相關天文科研的諾貝爾物理學獎。量子力學及相對論使我們
明白宇宙之大及「不可能」的事物真的可以「存在」，不只黑洞的存在，上周又再有墨子電腦成
功推出應用的消息。８０年前「電腦」已存在，但量子力學衍生了晶片，使電腦大幅縮小及可以
真正走入人們的生活及經濟活動。利用量子力學的理論，我們知道可以有全新概念的「量子電腦
」：更快、更有力量的計算力！今天的超級電腦，亦給「量子電腦」比下去了。主導「量子電腦
」，使一國的力量更大，傳統電腦仍有用，但有「量子電腦」，便可以擁有真正的科研╱經濟大
飛躍。今時今日，科研╱科技乃主打的地緣議題及焦點之一。
　
　　１０月╱１１月見全球地緣形勢可能再一次步入不穩之局。美大選的形勢極不清晰，因而美
國自身的政治穩定性亦必須加以留意，亦根本不易掌握。事實上，目下誰是真正當選後穩定的美
國總統，仍不易下一定論。因為拜登也好，特朗普也好，兩位候選人均各自有巨大的不穩定性，
因而１０月╱１１月：只看美國，我們已面對前所未有的地緣形勢。一旦美國有政治危機，美元
╱金價等等必大幅上落；而美債去向，會使全球落入前所未見的市場波動。因而１０月╱１１月
第四季的地緣金融格局，可以有多變之局。目下市場極低息亦可能彈跳上升！而年底見「負」息
否？機會仍存在。相對而言，美國大選格局仍是全球地緣形勢的「主軸」，誰也不易看清。
　
　　踏入２０２０年的第四季，全球經濟的考驗仍十分之大。疫情見揮之不去，除中國及一些地
區成功控制疫情及經濟回穩╱上升，歐美力吸不少地區仍因為疫情未及時停下而面對巨大的挑戰
。中短期，全球包括中國仍面對通縮壓力的浮現。阿美尼亞及阿塞拜疆上周六（１０日）公布暫
時停火，可惜全球疫情形勢仍在「Ｕ」底之內，未見真正回升之勢頭。

《資深市場人士　黃溢華》
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向12/10/2020
新能源汽車再迎新風口！恒大汽車料成最大獲益者
財經熱話09/10/2020
《股市一周》港股重上兩萬四關累升660點　科指跑贏周漲近6%
KOL 帶睇樓09/10/2020
【代理Dickson推介】尚珩2座高層A室
KOL 帶睇樓09/10/2020
【代理Peggy推介】海傲灣兩房單位
中國故事09/10/2020
《神州經脈》9月財新服務業PMI三個月高　長假後復市股匯齊飆
KOL 帶睇樓09/10/2020
【代理Jason推介】將軍澳Capri獨立洋房
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet App Bonus】賞睇《頭號殺姬Ava》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>