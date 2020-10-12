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即市新聞

12/10/2020 09:12

《地產人眼－黃漢成》業主租戶唇亡齒寒，採分成制共渡時艱

　　《地產人眼》根據資料顯示，今年７至８月份四大核心區（尖沙咀、旺角、銅鑼灣、中環）
吉舖數目增至９４５間，較今年首季飆升３７％，空置率高達１２﹒６％，創有紀錄以來新高，
而銅鑼灣商舖空置率更接近兩成，現在疫情仍見反覆，經濟難望短期內復甦，相信未來商舖空置
率仍會於高位徘徊。
　
　　新冠疫情持續多月猶未完全退減，在封關及限聚令等防疫措施下，零售業可說是低處未算低
，８月零售額臨時估計為２５６億元，按年挫１３﹒１％，亦是從去年２月起連跌１９個月，不
少零售商店終撐不下去而無奈結業，多個國際知名品牌亦黯然撤出本港，商舖市場在疫情下淪為
重災區。
　
　　商舖業主與租戶向來是唇齒相依的關係，商戶若是撐不住，業主亦會唇亡齒寒，在這非常時
期，建議商場業主可考慮對現有租戶全數減免底租，只收營業額分成，為期半年，同時增加商場
的推廣及推出刺激消費方案；至於街舖方面，則建議業主下調租金３至５成，為期半年，若舖位
目前丟空，業主宜接受市值租金出租物業，並加長免租期，以及接受租客以銀行擔保代替交付按
金。
　
　　上述建議，能幫助租戶減省經營開支，免於倒閉之苦，基層員工生計亦可望得到保障，於商
舖業主而言，則可避免租客撤出，致使舖位長期丟空，損失大筆租金收入，從宏觀角度來看，若
大量商戶結業，本港經濟也會進一步惡化，持有大量收租物業的投資者或發展商，也會因此承受
更大損失，所以業主應設法助商戶度過難關，從而締造彼此雙贏。
《美聯工商舖行政總裁╱地產代理管理協會會長　黃漢成》
　
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