《鍾之日記》習近平南下賀鵬城，中港股市搶先振奮

《鍾之日記》１０月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：漲。



在深圳特區成立４０周年之際，中央連派大禮，繼印發《深圳建設中國特色社會主義先行示

範區綜合改革試點實施方案》後，國家主席習近平本周三（１４日）將親自南下深圳出席慶祝活

動並發表重要講話。

官媒輿論一致認為，根據綜改方案，中央將賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主

權，這是重磅政策「大禮包」，也是以改革解難探路的「尚方寶劍」，對深圳在更高起點、更高

層次、更高目標上推進改革開放事業具有重大意義。同時，深圳要「增強在粵港澳大灣區建設中

的核心引擎功能」，則被市場解讀為劍指香港，香港在大灣區內的核心戰略將地位料受挑戰。



＊香港押後公布施政報告＊



在本港，原定周三公布施政報告，特首林鄭月娥今日上午宣布，將押後至１１月底。林鄭在

記者會上淡化押後公布施政報告與習近平南下深圳行程衝突，並透露自己受邀到深圳只是出席慶

祝大會，並無安排與習近平會面或其他活動。她同時強調，今次押後公布施政報告，是因為其早

前向中央政府爭取一系列支持香港經濟的政策措施，而在過去周末才獲中央通知，本月下旬上京

與部委協調及磋商。林鄭稱，爭取中央支持的主要是有關經濟及部分民生政策，包括金融及創新

科技發展，從而令施政報告「更有內涵」。

港股開升９８點報２４２１７點，內銀和內房股走高，恆指午後升幅最多擴大至５８３點，

最終收升５３０點或２﹒２％，報２４６４９點，主板成交１４０２﹒９１億元增２５％。

深圳經濟特區發展料上新台階，再加上五中全會本月底舉行在即，市場滿抱期待。滬綜指全

日收升２﹒６４％，是自７月２０日以來最大漲幅，收報３３５８﹒４７點，亦是時隔半個月後

重返三千三，深圳先行示範區綜改方案公布，深市表現強勁，深成指全日漲３％。

外資表現雀躍，透過陸股通淨流入合共１３５﹒１億元人民幣，兩市全日成交合共９７１４

億元，較上周五（９日）暴增３６﹒６％，且創１個月以來成交新高。



＊習近平南下刺激深概股，中央重提ＣＤＲ港交所揚＊



中央發布深圳綜合改革試點實施方案，涉及２０２０年至２０２５年的規劃，賦予深圳在重

點領域和關鍵環節改革上更多自主權，支持深圳推進更高層次的改革開放。目標在２０２５年取

得標誌性成果，為全國制度建設作出重要示範。

除了國策扶持，習主席更將親臨深圳，刺激深圳概念股今日集體走高，深圳控股

（００６０４）收飆８﹒３％，深圳國際（００１５２）急彈６﹒２％，深高速（００５４８）

升３﹒４％，而總部在深圳騰訊（００７００）亦漲３﹒２％。

眾多措施中，方案重提試點創新企業境內發行股票或存托憑證（ＣＤＲ）備受市場注視。

２０１８年深交所就曾提出ＣＤＲ安排，小米（０１８１０）當時曾表示有意發行，惟最終未能

落實，轉而赴港上市融資。至今年６月，與小米有合作關係的紅籌公司九號機器人，獲准在上交

所科創板上市，料成為科創板首間申請ＣＤＲ上市的公司。

ＣＤＲ發行多年來遲遲無法推進，與人民幣在內地未能實現完全自由兌換密切相關，令境外

紅籌公司的回歸變得踟躕。不過，本次《實施意見》亦提到要支持深圳推進人民幣國際化方面先

行先試，可以想象，若他日深圳的資本出入更自由，香港紅籌股如中移動（００９４１）、中聯

通（００７６２）等均將大概率回Ａ上市。

港交所（００３８８）去年起受惠美國上市的中概股回流招股，中央重提深市接受ＣＤＲ，

港交所今日收升１﹒３％。小米公布推出Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ Ｂａｎｄ技術，為新一代具備

空間定位的連接技術，炒高８﹒３５％，表現最佳藍籌。



＊台積電或可向華為供貨，惟別開心得太早＊



晶圓代工龍頭台積電上周六（１０日）傳出已獲得美國商務部許可，可繼續向華為供貨一部

分以成熟製程生產的晶片；不過，台積電對此表示，不回應毫無根據的市場傳聞。

據內媒引述知情人士透露，繼ＡＭＤ（超微）、Ｉｎｔｅｌ（英特爾）後，台積電也從美國

商務部獲得許可證，可繼續供貨華為一部分採用「成熟製程」生產的晶片，但不包括手機ＳｏＣ

（系統單晶片）等以先進製程生產的晶片。即意味著，即便台積電獲准供貨華為，但華為目前仍

無法取得麒麟處理器等先進製程產品。消息刺激中興通訊（００７６３）升５﹒６％。

惟作為台積電的競爭對手，中芯國際（００９８１）今日股價卻升１１﹒５％，報２０﹒６

元。

至於其他手機零件股反應則冷靜，鴻騰精密（０６０８８）升１﹒６％，舜宇光學

（０２３８２）升０﹒６％，瑞聲科技（０２０１８）軟０﹒５％，富智康（０２０３８）更跌

５﹒５％。

無論美國大選結果如何，華為遭美國為首的歐美國家圍獵已成事實，就算未來政策有所放寬

，也只會是有限度放寬，讓華為的供應商及客戶有時間就制裁令作出調適。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

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