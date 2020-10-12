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12/10/2020 09:08

【深圳先行】習近平周三出席深圳特區周年慶祝大會

　　《經濟通通訊社１２日專訊》今年是深圳經濟特區成立４０周年。《新華社》最新報道，國
家主席習近平將於周三（１４日）出席深圳特區建立４０周年慶祝大會，並發表重要講話。

＊中央出台深圳先行示範區綜改方案＊

　　在深圳特區成立４０周年之際，中共中央辦公廳、國務院辦公廳，印發《深圳建設中國特色
社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案》，涉及深圳２０２０年至２０２５年的規劃，要求
各地區各部門結合實際認真貫徹落實。
　　方案提出支持深圳在資本市場建設上先行先試，包括推進創業板改革並試點註冊制，試點創
新企業境內發行股票或存托憑證（ＣＤＲ）；建立新三板掛牌公司轉板上市機制；優化私募基金
市場准入環境；支持開展數字人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作

　　方案亦提出要打造市場化法治化國際化營商環境，包括開展新型知識產權法律保護試點，完
善互聯網信息等數字知識產權財產權益保護制度，建立知識產權侵權懲罰性賠償制度；在全國統
一的市場准入負面清單基礎上，制定深圳放寬市場准入特別措施清單，放寬能源、電信、公用事
業、交通運輸、教育等領域市場准入；支持深圳擴寬經濟特區立法空間，在新興領域加強立法探
索，依法制定經濟特區法規規章。

＊２０２５年基本完成試點改革任務＊

　　此外，支持在土地管理制度上深化探索，推進二三產業混合用地，試點實行土地二級市場預
告登記轉讓制度；深化戶籍制度改革；改革科研項目立項和組織方式，建立主要由市場決定的科
技項目遴選、經費分配、成果評價機制；率先完善數據產權制度，探索數據產權保護和利用新機
制，建立數據隱私保護制度，並支持建設粵港澳大灣區數據平台；率先探索完善生產要素由市場
評價貢獻、按貢獻決定報酬的機制。
　　方案表示，今年在要素市場化配置、營商環境優化、城市空間統籌利用等重要領域推出一批
重大改革措施。目標在２０２２年，各方面制度建設取得重要進展，形成一批可複製可推廣的重
大制度成果。２０２５年在重要領域和關鍵環節改革取得標誌性成果，基本完成試點改革任務，
為全國制度建設作出重要示範。（ａｃ）

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