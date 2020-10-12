【聚焦人幣】人幣即期回調２２３點，料調降準備金率消息很快消化

《經濟通通訊社１２日專訊》人民銀行周末公布調降遠期售匯外匯風險準備金率至零，人幣

中間價跟隨上周五（９日）即期升勢，仍急升至年半高，不過，人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今早大幅低開１３３點報６﹒７２６８，其後一度大跌３３０點穿６﹒７４，最終收

挫２２３點報６﹒７３５８，失守６﹒７２及６﹒７３關口。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）亦大幅回落，目前急瀉４５３點子，報６﹒７３４６。



＊料調降風險準備金率很快被消化，人幣下跌空間有限＊



人民銀行周六（１０日）公布，決定自１０月１２日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金

率從２０％下調為０。招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽稱，人行此次出手調整外匯風

險準備金率，人民幣匯率所受到的衝擊會非常有限，而且相關衝擊很可能會快速被市場消化，不

過短期限遠期購匯的避險需求將有所增強。

交易員同樣認為，周末中國央行調降遠購風險準備金率至零，政策信號明顯，短期人民幣或

有一定調整壓力，但市場將此視作結匯良機，由此看人民幣下跌空間料有限。他們並表示，當前

基本面等內外部情況和２０１７年更好，估計本輪人民幣調整的空間和時間都會比之前短，後續

人民幣若延續強勢，監管層或公告將逆周期因子回歸中性。受中間價大漲帶動，人民幣ＣＦＥＴ

Ｓ指數也是３月來首次重返９５關口，若人民幣獨立偏強，監管也會出手緩和走勢。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１２６，較上個交易日升６７０點子，

實現四連升，創２０１９年４月２３日以來新高。（ｊｔ）

