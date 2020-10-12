《兩岸關係》台府稱願意促成兩岸對話，大陸報道破獲數百起台諜案

《經濟通通訊社１２日專訊》在台灣，上周六（１０日）是俗稱「雙十節」的中華民國國慶

日，總統蔡英文發表國慶文告，以「團結台灣，自信前行」為主題，先以台灣的防疫成果作引子

，指出台灣為國際作出貢獻，且有助台灣在新形勢下為經濟發展超前部署，她特別提到，台美經

濟合作的深化，已經進入到行動階段，這是台灣在國際經貿合作上尋求全面性突破的開始，顯示

民進黨政府將繼續在戰略上親近美國親近。

大陸自近月起不斷派出戰艦和戰機接近台灣，甚至穿越「海峽中線」，美國官員亦曾多次提

出台灣要增加軍費開支。蔡英文稱台灣會透過外購和自主研發防衛裝備，持續強化防衛戰力的現

代化，並加速提升不對稱戰力，，且已取得相當成效，惟蔡沒有特別提及向美國採購軍備。

至於兩岸問題方面，蔡英文先引用習近平的談話，指對方曾強調大陸永遠不稱霸、不擴張、

不謀求勢力範圍，蔡表示，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，台灣願意促成有意義的

對話。

當日的官方「雙十」慶祝活動以軍方表演打頭陣，憲兵指揮部快速反應連３６輛重型機車駛

過總統府，實施戰技編隊操演，部分憲兵身著戰鬥個裝，並展示國造Ｔ－９１步槍、Ｔ－８５榴

彈發射器以及紅隼反裝甲火箭等裝備。



＊李孟居失蹤一年後現身大陸，鏡頭前認罪＊



在蔡英文表示願意啟動兩岸對話之後，大陸反應仍然冷淡，並於翌日（１１日）的央視《焦

點訪談》節目重點報道台灣間諜問題，稱國安機關破獲數百起台灣間諜竊密案件。

報道指，當局實施「迅雷－２０２０」專項行動，打擊台灣間諜情報活動，破獲數百起間諜

竊密案件，抓獲一批台灣間諜及運用人員，有效維護中國安全和利益。報道更批評，「蔡英文當

局與外部反華勢力加緊勾連聚合，挾洋自重，頻頻製造事端，大肆鼓譟並加緊推動一系列謀獨活

動，不斷挑戰一個中國底線，嚴重破壞台海和平穩定。」

台灣商人兼屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居８月１８日赴香港旅遊，２日後失蹤。《焦點訪談

》引述深圳市國安局表示，李孟居於去年８月在深圳灣體育館拍攝武警集結被捕，他拍攝的１６

段視頻和４８張照片，屬於秘密級資料，嚴重威脅國家安全。報道又指李孟居透過參與去年香港

的反修例活動，包括製作「反送中加油卡」給香港人，並為香港示威者打氣加油，屬「台獨」勾

結「港獨」。

李孟居又在電視鏡頭前認罪，承認自己曾去香港聲援反修例運動，目的是為提升自身的政治

地位，更提到自己是被現任枋寮鄉長陳亞麟「騙去」香港的。

在台灣，陸委會批評有關報道是對岸的惡意政治炒作，陸方誣陷台方人員從事間諜行為，動

機令人質疑與不齒，陸委會又指，「電視認罪」完全不符合正當法律程序且違反人權，國際社會

早已一致譴責；陳亞麟則回應指，李孟居還活著的消息令人振奮，至於其「被自白」的內容則不

可信。（ｅｙ）（ｚｚ）

