  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/10/2020 11:24

《金石為開－黃威》刺激方案預期樂觀，黃金擺脫弱勢

　　《金石為開》由於特朗普對財政刺激的態度飄忽不定，上周市場表現反覆。最終特朗普改口
稱希望達成規模更大的刺激方案，美股繼續上行，標普５００指數全周累計上漲３﹒８％。美元
再度下挫，黃金快速拉升，收復周內跌幅，全周累計上漲１﹒６５％。
　
　　儘管美聯儲一再呼籲繼續增加財政刺激，但國會對新刺激方案的談判此前一直難有太大進展
。民主黨推出的２﹒２萬億美元救助計劃未能獲得共和黨支持，白宮提出的刺激案規模僅１﹒６
萬億美元，分歧依然未能彌合。上周二（６日）特朗普突然宣布叫停談判直至大選結束，引發市
場巨震，美元止跌反彈，股市及黃金均遭遇急挫。而周三特朗普態度又呼籲出台獨立的救助法案
，但佩洛西仍不買帳。最後美國特朗普表示，他希望達成的刺激方案規模比民主黨的提議更大。
美國股市大悅，標普５００指數全周累計升３﹒８％，創下７月以來的最大單周漲幅，美元指數
則反覆下跌了０﹒８％。
　
　　市場目前對刺激法案出台的期望已變得十分樂觀，無論大選結果如何，預計大規模的財政刺
激都將很快到來。考慮到拜登目前在民調中優勢明顯，這一進程可能會更加迅速。加上美聯儲近
期不斷為此呼籲及會議紀要暗示更寬泛的貨幣政策策略，在大選結果塵埃落定後，新的貨幣政策
刺激也有很大希望出台。
　
　　投資者對寬鬆政策的預期令美元走勢變得艱難，美元指數反覆走低，失守保歷加通道中軌。
黃金終於擺脫頹勢，重新回到１９００美元上方。技術面看，日線ＭＡＣＤ上漲動能柱開始增長
，ＲＳＩ站上５０一線。短線金價走勢正由弱轉強，下一阻力位於１９７０美元左右。
　
　　本周重點關注歐元區１０月ＺＥＷ經濟景氣指數、美國９月核心消費者物價指數、美國８月
零售銷售，並持續留意美國選情及財政刺激談判。《六福金融分析師　黃威》
　
【ｅｔｎｅｔ　Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」
　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ
　
ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ
ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８
Ｈｕａｗｅｉ　　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向12/10/2020
新能源汽車再迎新風口！恒大汽車料成最大獲益者
財經熱話09/10/2020
《股市一周》港股重上兩萬四關累升660點　科指跑贏周漲近6%
KOL 帶睇樓09/10/2020
【代理Dickson推介】尚珩2座高層A室
KOL 帶睇樓09/10/2020
【代理Peggy推介】海傲灣兩房單位
中國故事09/10/2020
《神州經脈》9月財新服務業PMI三個月高　長假後復市股匯齊飆
KOL 帶睇樓09/10/2020
【代理Jason推介】將軍澳Capri獨立洋房
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet App Bonus】賞睇《頭號殺姬Ava》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>