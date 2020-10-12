《金石為開－黃威》刺激方案預期樂觀，黃金擺脫弱勢

《金石為開》由於特朗普對財政刺激的態度飄忽不定，上周市場表現反覆。最終特朗普改口

稱希望達成規模更大的刺激方案，美股繼續上行，標普５００指數全周累計上漲３﹒８％。美元

再度下挫，黃金快速拉升，收復周內跌幅，全周累計上漲１﹒６５％。



儘管美聯儲一再呼籲繼續增加財政刺激，但國會對新刺激方案的談判此前一直難有太大進展

。民主黨推出的２﹒２萬億美元救助計劃未能獲得共和黨支持，白宮提出的刺激案規模僅１﹒６

萬億美元，分歧依然未能彌合。上周二（６日）特朗普突然宣布叫停談判直至大選結束，引發市

場巨震，美元止跌反彈，股市及黃金均遭遇急挫。而周三特朗普態度又呼籲出台獨立的救助法案

，但佩洛西仍不買帳。最後美國特朗普表示，他希望達成的刺激方案規模比民主黨的提議更大。

美國股市大悅，標普５００指數全周累計升３﹒８％，創下７月以來的最大單周漲幅，美元指數

則反覆下跌了０﹒８％。



市場目前對刺激法案出台的期望已變得十分樂觀，無論大選結果如何，預計大規模的財政刺

激都將很快到來。考慮到拜登目前在民調中優勢明顯，這一進程可能會更加迅速。加上美聯儲近

期不斷為此呼籲及會議紀要暗示更寬泛的貨幣政策策略，在大選結果塵埃落定後，新的貨幣政策

刺激也有很大希望出台。



投資者對寬鬆政策的預期令美元走勢變得艱難，美元指數反覆走低，失守保歷加通道中軌。

黃金終於擺脫頹勢，重新回到１９００美元上方。技術面看，日線ＭＡＣＤ上漲動能柱開始增長

，ＲＳＩ站上５０一線。短線金價走勢正由弱轉強，下一阻力位於１９７０美元左右。



本周重點關注歐元區１０月ＺＥＷ經濟景氣指數、美國９月核心消費者物價指數、美國８月

零售銷售，並持續留意美國選情及財政刺激談判。《六福金融分析師 黃威》



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

