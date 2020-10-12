《陶冬天下－陶冬》民主黨政策惹關注，中美歐經濟顯差距

《陶冬天下》上周，美國總統特朗普好受一點了，美國股市也好受一點了。特朗普靠的是雞

尾酒療法，美國股市靠的是經濟刺激措施。國會民主共和兩黨對第二輪經濟救援計劃的規模和內

容意見嚴重對立，民主黨要求起碼兩萬億美元以上，而共和黨堅持不超過一萬億，大家對對方的

提案嗤之以鼻，特朗普一怒之下聲稱撤回救援計劃，一天之後他的立場便有軟化，轉而支持一項

１﹒８萬億美元的計劃，而民主黨人眾議院議長佩洛西也在談判立場上有所緩和，市場大悅。美

股走出７月以來最佳的單周行情，全球股市同樂，國慶長假期後的中國Ａ股也有靚麗表現。其實

上周的經濟數據並不理想，英國８月ＧＤＰ增長遠遠低過分析員的預期，印證了筆者的「第一階

段數據反彈分水嶺已見」之預言。和樂觀的股市相對應的是債市的拋售，美歐零風險資產價格均

面臨壓力，美國十年期國債利率由０﹒７％跳升到０﹒７８％，聯儲主席鮑威爾罕見地公開要求

白宮與國會聯手推出更多的刺激經濟措施。石油和黃金攜手向上，得益於美元指數重回貶值軌道

。節後在岸人民幣對美元匯率則寫下２００５年匯率改革之後最大的單日升幅。



進入１０月後，市場對拜登贏得總統大選的信心有明顯增強，這種判斷也在民意調查和海外

賭盤上可以見到。有投行甚至以ｂｌｕｅ ｗａｖｅ ｒｅｃｏｖｅｒｙ（藍波復甦）為題預測

美國經濟的未來走勢，藍色是民主黨的主題色彩，藍波寓意民主黨不僅拿下白宮，還同時取得參

眾兩院的多數席位。從搖擺州的最新民調看，拜登的選舉勝利機會的確在上升，但是１１月３日

前還可能有許多意外發生，甚至一個缺少明顯選票優勢的勝利可能引起憲法爭議。筆者無意預言

選舉結果，不過在這裏探索一下民主黨的橫掃勝利對經濟意味著甚麼。



首先，拖延已久的救援計劃可能很快出爐，明年年初美國可能迅速通過兩萬億以上的巨大財

政紅包，對經濟產生立竿見影的刺激作用，為配合財政開支聯儲加大印錢力度，資產價格獲利。

其次，拜登與羅斯福相比較的新政初具形狀，向環保、社會福利、教育、基建傾斜的政府開支，

明顯地與上一屆政府不同。三者，擴大開支勢必觸發加稅，拜登競選承諾對４０萬美元年收入以

下的家庭和中小企業不增稅，矛頭指向大企業和高收入美國家庭，許多特朗普減稅措施可能被取

消，長期來看不利於資本市場。哪怕拜登當選，他有能力推出甚麼力度的政策也取決於國會兩院

的控制權，不過總體而言他當選對美股短多長空，短多源於救援刺激方案可以出台，長空因為大

政府和監管理念以及可能的加稅。



在過去兩個星期，中美歐各自出現了極端現象。中國的交通出現了極端堵塞，人們將十一當

春節一樣出行，個人消費井噴爆發；美國總統突患新冠肺炎，國會與聯儲努力試圖推出非戰爭時

期最大的刺激措施，未果；歐洲爆發第二輪疫情，政府卻無力再推大規模的財政刺激，５％的勞

動人口仍靠政府失業補貼過活，但是那份工作可能已經徹底消失了。全球三大經濟體，正在走著

三種不同的經濟復甦路徑，這肯定和疫情的不同演變有關，也和政府的政策取向有關。中國的救

災政策已經正常化，政策重點朝向中期重心內循環邁進。美國在刺激政策上使出了史無前例的力

度，但是政策中心幾乎全部放在救災上，暫時無力將眼光放在未來，更不得不以犧牲未來的方式

拯救眼前的經濟。歐盟則受限於其與生俱來的政治結構制約，防災措施疏鬆，救災力度有限，期

待早日達成群體免疫。這是三種不同的抗災模式，疫情也可能在任何地方死灰復燃，不過不同區

域明年的經濟增長趨勢似乎大致有眉目了。



本周重要經濟數據不多，看點有三：１）特朗普的病情和選情，２）美國緊急救援計劃，３

）英國脫歐談判以及歐盟峰會。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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