《缸邊隨筆－石鏡泉》布局第四季

《缸邊隨筆》今年前三季，中港股市走了個跌完升的來回，第四季又將如何？



中港股市１、２月間因疫情起而跌，至３月下旬在環球政府救市下，環球股市開始回升，直

至７月。



美股續放水，直到兩個月前，聯儲局數據顯示，聯儲局只按本子，月買１２００億美元債

（８００億美元國債、４００億美元房押債）；但就不再買公司債或公司ＥＴＦ債，這可以是聯

儲局給個啟示，聯儲局不打算再大放水。聯儲局在其之後的議息會議紀錄中，一再申明，要由政

府財政刺激接棒去刺激美經濟。市場感到水緊，美股遂有近周之跌。



第四季的美股要升，只得兩途。一就是聯儲局再ＱＥ，但難，因聯儲局已到了日本央行境地

，債已被買到無債可買。所以聯儲局必要讓美政府出手，行財政刺激，多發債，聯儲局才有債可

買。



但美國共和民主兩黨，因為要假公濟私去「買」選票，使到刺激經濟財政方案久未落實。共

和黨特朗普想發大水去撐企業，特別是航空業，而向民主黨控制的州制水。民主黨佩洛西則想向

窮人發大水，對大企業制水，結果就談來談去談不攏。



今時美股等的，是政府救濟水，而不是靠自己搵水（自力更生），故每當謂兩黨有得傾，市

便升；無得傾，市便跌。「無得傾」、「有得傾」，使美股升跌快速轉勢，快過打針。



美國兩黨在１１月３日前各為其選票好歹都會有個刺激方案（文成之後，特朗普宣布，他有

個１８０度轉變，支持多派，但所派對象，跟民主黨的不盡相同）；無論多少，美股終會一升，

只是多派多升，少派少升。但升完又如何？又要等派。



１１月３日，選完、派完，美股才可能見真章，屆時要看疫情、疫苗，但估計在美國這不樂

觀。屆時如真有第四波疫發，聯儲局仍惜金，那美股就麻煩了。



Ａ股方面，自今年７月起，人行就收水多過放水，亦開始為地產業劃出三條紅線，要求房產

業減債，亦對銀行喊出銀行要學雷鋒（我說的，阿爺無說過），無私地向企業奉獻。所以一些傳

統「金」股便率先倒下，這包括房股、銀行股等。然則，第四季，Ａ股又要怎布局？一句：跟政

策走。



這兩年來，中央的乜會物會，都離不開：備荒、備戰、抗美帝，以前的「深挖洞、廣積糧」

，自然成指導思想。



７月的中央政治局會議提出了「六保」。馬雲周前建議，在疫情和當下中美形勢，企業要備

有３年的資金，以備過苦日子。國內亦有網文謂大眾亦要準備過３年的苦日子。這些意見，不是

悲觀，一如中央叫大眾不要浪費糧食，不是謂會有饑荒，而是節儉除了是個不可少的美德外，在

今時的國際形勢裏，中國人確要「備荒、備戰」。就算老美不打壓中國，由於氣候變異，連澳洲

今個１２月，也因為本土米歉收近八成，而可能致澳洲無本土米賣，要自越南入米，這是Ｎ年都

未見之象。所以我們不要以為自家米缸有米，就是全世界的米缸都有米。



今年１０月，中央將召開１９屆五中全會，主要議程是，研究關於制定國民經濟和社會發展

第１４個五年規劃和２０３５年遠景目標的建議。據以往情況，在這些五中全會，都會制定未來

數年中國的發展路向，在今時面對美國的打壓，今個十四五規劃，會有哪些發展重點？ＣＣＴＶ

曾對這個１９屆五中全會有個簡單介紹，但在實際工作上，應有不少補中國目前短板，增中國目

前優勢的舉措。而這些政策，對中國的政策性股市言，就是金礦所在。



以往，制定這些五年規劃，是要公布之前作長時間的調研。十三五規劃就用了三年時間去調

研編制，這即是說在今年９月，這個「十四五規劃」應已定得八八九九，除非這一頭半月內，世

界局勢有大變化，不然市場上的春江鴨應已知有哪些水暖。



上周五（９日），是Ａ股長假後的第一天啟市，資金流向啟示了可能的政策市路向，基本上

可以有兩點：



（１）創業板可能是新寵，上周五漲３﹒８％，優於滬指的漲１﹒７％。



（２）上周五有１３７億元（人民幣．下同）北上資金買股，隨之所見的，是離岸人民幣大

升近千點。



人民幣升值，是預期中事，因為Ａ股、Ａ債均被納入不少國際投資指標中，這是外資對Ａ股

有信心的表現，亦可以間接使港股受惠。



據東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據統計，今年８月，北向資金淨流出Ａ股２０﹒３億元；雖然是

小幅淨流出，但仍然是終止了此前多月北向資金持續流入Ａ股的勢頭，４月至７月北向資金的淨

流入規模都過百億。



北向資金淨流出Ａ股的勢頭在９月進一步延續。截至９月３０日收盤，今年９月北向資金淨

流出Ａ股３２７﹒７億元，這也是歷史上北向資金單月淨流出規模第三大的月份。



另外，自２０１４年滬港通開通以來，此前北向資金連續淨流出Ａ股不少於兩個月的次數只

有兩次，分別是２０１９年４月至５月和２０１５年１０月至１２月。前者發生在２０１９年一

季度Ａ股出現一輪報復性反彈之後，屬於強勢回調；而後者發生在２０１６年１月的「熔斷」行

情之前，屬於下跌中繼。



不過，外資機構對Ａ股的配置價值仍然較為認同。日本某大型資管機構內部人士近日向《每

日經濟新聞》記者表示，今年該公司的客戶減少了對中國信用債的配置，但增加了對Ａ股的配置

。



據中信証券策略團隊統計，截至９月２５日，北向資金中的配置型資金在９月累計淨流出

２８億元，主要淨流入的行業包括：基礎化工（２６億元）、電力設備及新能源（１７億元）、

汽車（１３億元）、交通運輸（１２億元）、傳媒（１０億元）等，主要淨流出的行業包括：食

品飲料（４６億元）、家電（１７億元）、銀行（１６億元）、非銀行金融（１５億元）、農林

牧漁（１０億元）。



得強調，外資對Ａ股的喜好，是時有變化的，要常加跟蹤，緊跟「資金領袖」的投向，才可

搵到食，這點就大家都要花些工夫了。《資深投資者 石鏡泉》



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