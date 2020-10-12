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12/10/2020 11:31

【施政前瞻】林鄭：押後發表施政報告，爭取１１月底前公布

　　《經濟通通訊社１２日專訊》國家主席習近平周三（１４日）上午會在深圳，出席深圳經濟
特區建立４０周年慶祝大會。特首林鄭月娥召開記者會宣布，押後發表２０２０年《施政報告》
，但不影響立法會工作。今年立法會將如期於本周三復會，今早已約見立法會主席梁君彥，安排
相關事務。
　　她早前已尋求中央政府支持對港政策；但收到中央通知，因為涉及範圍廣泛，非單一部委決
定。本月要啟程往北京，參與部委協調，就個別項目需特首親自與部委研究，才可獲中央最終指
示。
　　她認為，如果新一份《施政報告》，能包括中央支持發展的政策；這對於香港市民恢復經濟
信心、以至商業活動注入新動力，也有裨益，她才決定將公布時間稍為押後。她強調做法完全為
了香港公共利益，認為做法合適，不過押後時間仍不確定，盼於１１月底前找一個星期三，公布
新一份《施政報告》。
　　根據《立法會條例》，政府須刊憲指明新一個立法年度的開始日期；按慣例政府於同一天，
特首會向立法會議員宣讀新一份《施政報告》，翌日再到立法會出席答問會，回應議員提問。而
前特首董建華、梁振英的任期內，《施政報告》曾一改慣例，於每年１月發表。（ｈｙ）

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