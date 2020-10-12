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12/10/2020 17:30

《港元匯率》港元再觸強方兌換保證，金管局注資６７﹒４３億港元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》港元匯價持續強勢，今日於本港傍晚時段再次觸及７﹒７５強
方兌換保證價。金管局承接８﹒７億美元沽盤，向場注入６７﹒４３億港元，香港銀行體系總結
餘於本周三（１４日）將增至２８６８﹒８２億港元。
　　金管局注資後，港元匯價最新仍報７﹒７５兌一美元。（ｃｌ）

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