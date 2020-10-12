《港元匯率》港元再觸強方兌換保證，金管局注資６７﹒４３億港元

《經濟通通訊社１２日專訊》港元匯價持續強勢，今日於本港傍晚時段再次觸及７﹒７５強

方兌換保證價。金管局承接８﹒７億美元沽盤，向場注入６７﹒４３億港元，香港銀行體系總結

餘於本周三（１４日）將增至２８６８﹒８２億港元。

金管局注資後，港元匯價最新仍報７﹒７５兌一美元。（ｃｌ）

