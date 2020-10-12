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12/10/2020 08:05

建滔積層板（０１８８８）擬發新股深圳創業板上市

　　《經濟通通訊社１２日專訊》建滔集團（００１４８）和建滔積層板（０１８８８）聯合公
布，建滔積層板擬發行新普通股於深圳創業板上市。
　　該兩個集團指，國信證券向中國證券監督管理委員會深圳證監局遞交初步備案，擬就建滔積
層板上市事宜提供輔導。目前仍未就發行人民幣作出正式申請，且未就發行股份時間表、發售規
模等作最終決定。（ｗｈ）

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