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12/10/2020 07:53

瑞聲科技（０２０１８）獲投資者近１７億人幣增資誠瑞光學

　　《經濟通通訊社１２日專訊》瑞聲科技（０２０１８）公布，子公司誠瑞光學（常州）繼於
７月２２日引入４名首輪戰略投資者後，上周五（９日）獲得１８名新的獨立第三方戰略投資者
出資１６﹒５８億元（人民幣，下同）增資誠瑞光學新股，取得誠瑞光學增資擴股後約
９﹒２８４５％股份。該集團所持誠瑞光學股權由約９０﹒４２％攤薄至約８２﹒０２１９％股
份，預期交易不會錄盈虧。
　　該集團指，本次由紅杉資本中國基金通過旗下紅杉馳辰（廈門）股權投資合夥企業（有限合
夥）和國投創新通過旗下先進製造產業投資基金（有限合夥）領銜增資後，誠瑞光學註冊資本將
由約６０﹒１８億元增加至約６６﹒３４億元，而誠瑞光學仍為其控股子公司，仍納入其合併報
表範圍。該集團指，引入戰略投資者將進一步提升誠瑞光學的行業地位，促進股東結構多元化，
同時預期誠瑞光學將尋求適當時機考慮獨立上市。
　　至於是次增資所得款項將僅被用於誠瑞光學補充運營資本、相關資本支出、僱傭人員和相關
研發費用等資金用途。誠瑞光學主營業務為提供光學產品及光學解決方案，過去兩個年度均虧損
，去年度蝕約６﹒２６億元，而於６月３０日資產淨值為約２７﹒１６億元。（ｗｈ）

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