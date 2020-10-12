瑞聲科技（０２０１８）獲投資者近１７億人幣增資誠瑞光學

《經濟通通訊社１２日專訊》瑞聲科技（０２０１８）公布，子公司誠瑞光學（常州）繼於

７月２２日引入４名首輪戰略投資者後，上周五（９日）獲得１８名新的獨立第三方戰略投資者

出資１６﹒５８億元（人民幣，下同）增資誠瑞光學新股，取得誠瑞光學增資擴股後約

９﹒２８４５％股份。該集團所持誠瑞光學股權由約９０﹒４２％攤薄至約８２﹒０２１９％股

份，預期交易不會錄盈虧。

該集團指，本次由紅杉資本中國基金通過旗下紅杉馳辰（廈門）股權投資合夥企業（有限合

夥）和國投創新通過旗下先進製造產業投資基金（有限合夥）領銜增資後，誠瑞光學註冊資本將

由約６０﹒１８億元增加至約６６﹒３４億元，而誠瑞光學仍為其控股子公司，仍納入其合併報

表範圍。該集團指，引入戰略投資者將進一步提升誠瑞光學的行業地位，促進股東結構多元化，

同時預期誠瑞光學將尋求適當時機考慮獨立上市。

至於是次增資所得款項將僅被用於誠瑞光學補充運營資本、相關資本支出、僱傭人員和相關

研發費用等資金用途。誠瑞光學主營業務為提供光學產品及光學解決方案，過去兩個年度均虧損

，去年度蝕約６﹒２６億元，而於６月３０日資產淨值為約２７﹒１６億元。（ｗｈ）

