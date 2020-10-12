《日入而息》施政報告押後發表，深圳改革方案出爐，中港股市揚

《今天重點》﹡習近平周三出席深圳特區周年慶祝大會；深圳獲改革「尚方寶劍」，「核心

引擎」論述劍指香港

﹡林鄭月娥稱押後發表施政報告，爭取１１月底前公布；要求中央支持惠港措

施，值得「多等一會」；林鄭月娥稱今日率團深圳出席慶祝大會，對深港合

作有信心

﹡選管會表示境外投票須確保有合適監察機制，現無條文容許優先投票

﹡天文台表示明早日出前考慮改發八號烈風或暴風信號



《即日市況》﹡深圳先行示範區改革振Ａ股，港股升５３０點收２４６４９破百天線



《深滬股市》﹡滬綜指收升２﹒６％創３個月最大漲幅，深圳板塊爆發



《美元匯價》﹡短線英鎊有可能反復向上；歐元最新報１﹒１７９５╱９８，日圓最新報

１０５﹒４９╱５１



《公司資訊》﹡ＨＯＮ ＣＯＲＰ（０８２５９）擬採納「中國大健康」為中文名稱

﹡中生製藥（０１１７７）派安普利三線治療鼻咽癌註冊性臨床試驗達主要終

點

﹡中國創新投資（０１２１７）向心和龔青向台北地方法院上訴延長限制出境

決定

﹡中銀香港（０２３８８）完成首宗ＨＯＮＩＡ及ＳＯＦＲ離岸人民幣交叉貨

幣掉期

﹡佳源國際（０２７６８）９月合同銷售額按年上升約１５％

﹡全球最大療手套生產商Ｔｏｐ Ｇｌｏｖｅ擬在港上市

﹡信保環球（００７２３）８日起進入除牌程序第二階段

﹡五礦地產（００２３０）「蔚藍東岸」最快月內開售，料以市價推盤

﹡中金（０３９０８）周三將就Ａ股發行進行初步詢價

﹡消息指東亞銀行（０００２３）擬發行５年不可贖回美元永續債券

﹡常達控股（０１４３３）附屬斥約３１００萬元興建新孟加拉廠房

﹡智易（０８１００）預期九個月證券投資業務虧損增至最多１３００萬

﹡曾氏集團表示ｆｕｂｏＴＶ於紐約證交所上市，兩年回報達５０倍

﹡渣打（０２８８８）大灣區營商景氣指數顯示第三季營商信心有改善；渣打

銀行系統故障，存摺客戶無法提存；渣打劉健恆稱未來５年深圳重要性將不

斷上升

﹡順騰國際控股（００９３２）與石家莊以嶺藥業訂立諒解備忘錄

﹡匯豐完成首宗ＨＯＮＩＡ及ＳＯＦＲ離岸人民幣交叉貨幣掉期；匯豐銀行推

出手機開立投資戶口服務；匯豐保險推「匯瓏保險計劃」，針對高淨值和超

高淨值人士需求

﹡綠地香港（００３３７）向母企收購廣東３５項物業連負債，涉７２﹒６億

元人民幣

﹡德林控股（０１７０９）行政總裁陳寧迪增持２７９０萬股，或再增持

﹡龍光集團（０３３８０）９月合約銷售額增長逾４６％，擬發優先票據

﹡寶龍地產（０１２３８）９月合約銷售按年勁增逾５６％至逾８１億元人幣

﹡河北建設（０１７２７）與內蒙古自治區人民政府簽戰略合作框架協議

﹡中生製藥（０１１７７）淋巴瘤藥ＩＩＩ期註冊性臨床試驗完成入組

﹡友佳國際（０２３９８）首９個月銷售額按年跌６％至６﹒４１億元人民幣

﹡寶勝國際（０３８１３）９月綜合經營收益淨額按年升５﹒１％至２５﹒２

億元人民幣

﹡丘鈦科技（０１４７８）９月份攝像頭模組銷售按年跌２﹒１％

﹡普匯中金國際（００９９７）附屬公司為西安聚誠豐建築工程債務作擔保

﹡裕元集團（００５５１）９月綜合經營收益淨額按年跌１３﹒７％



《國企紅籌》﹡麗珠醫藥（０１５１３）斥２﹒４３億元人民幣回購５９４﹒６１萬股Ａ股

﹡珠海控股投資（００９０８）一家非全資附屬公司自願清盤

﹡越秀地產（００１２３）９月實現合同銷售按年升７４％

﹡彩虹新能源（００４３８）與秦都區政府訂立超薄高透光電玻璃項目合作意

向書

﹡中廣核電力（０１８１６）首三季發電量增７﹒５８％，上網電量增

８﹒８１％

﹡中石化油服（０１０３３）子公司中標海底管道工程，涉逾１４億元人民幣

﹡廣汽集團（０２２３８）９月銷量按年升近１６％；首三季銷量跌７％

﹡中國人保（０１３３９）羅熹獲委任為公司董事長



《神州民企》﹡建業地產（００８３２）９月合約銷售金額達１０３﹒３億元人民幣，按年

跌５﹒４％

﹡恆鼎實業（０１３９３）９月份原煤生產量按年升１﹒２４倍

﹡普甜食品（０１６９９）申請撤銷清盤呈請

﹡中國利郎（０１２３４）第三季「ＬＩＬＡＮＺ」產品零售金額按年升５％

至１０％

﹡特步國際（０１３６８）不知悉導致今天股價及成交量波動之原因

﹡雅居樂（０３３８３）９月預售金額升２﹒５％至１２１﹒１億元人民幣



《中國要聞》﹡武漢樓市去化周期觸１２個月警戒線，促銷樓盤增多

﹡徐州推奇葩樓市新政，新盤備案後一年內不得調價

﹡中國與柬埔寨簽自貿協定，零關稅稅目比例達迄今最高

﹡美孔院中方院長劉強猝死，疑涉兒童色情案ＦＢＩ搜屋

﹡央視事隔一年復播ＮＢＡ賽事，稱對方持續釋出善意

﹡人行范一飛稱統籌構建先進可靠金融數字基礎設施體系

﹡人行今續停逆回購操作，淨回籠６００億元；人行開出支付機構最大罰單，

６機構被罰１﹒７８億；人行上海總部表示９月末境外機構持銀行間債券環

比增加

﹡中證監表示接收渣打銀行證券公司設立審批材料

﹡百度自動駕駛出租車服務在北京全面開放

﹡國務院表示推進「互聯網＋健身」，開發管理服務系統

﹡國資委表示支持國企與民企相互兼並重組，不設界限；國企改革三年行動聚

焦八個任務

﹡發改委印發縣城新型城鎮化建設專項企業債券發行指引

﹡上汽密謀高端電動車品牌，董事長陳虹親自掛帥

﹡全國首個跨省政府核准投資項目目錄在長三角出爐

﹡阿里、螞蟻兩大集團三總部三中心將落戶上海

﹡第三屆進博會將實行全員核酸檢測

﹡十省９月新增戶用光伏項目名單共計７１３ＭＷ

﹡瑞幸咖啡、神州優通涉不正當競爭，各罰２００萬元人民幣

﹡特朗普與杜魯多通話，表明支持要求中方釋放兩加人

﹡華為歐洲稱仍有信心提供５Ｇ服務，惟手機業務遇難題

﹡商務部表示對美國聚酰胺－６６切片續實施反傾銷措施

﹡習近平周三出席深圳特區周年慶祝大會

﹡風險準備金歸零後，分析料人幣較３年前更快邁向更強

﹡調降外匯風險準備金率緩和人幣升勢，逆周期或回中性

﹡深圳「數字人民幣紅包」完成抽籤，可於羅湖商戶消費

﹡陳雨露稱加快中央銀行法定數字貨幣研發和可控試點

﹡雄安新區海關完成首票數字貨幣保證金繳納業務

﹡機構料中國９月美元計出口增１０％，進口輕微轉正

﹡連平稱人幣持續升值條件不成熟，審慎管理匯率和資本

﹡中證監表示大力氣解決股票質押、資本佔用等問題

﹡報告料今年直播電商規模突破萬億，直播滲透率超８％

﹡阿里聯手國資在海南開設進出口公司，擬經營跨境電商業務

﹡國資委鼓勵國有控股上市公司引進持股５％戰略投資者

﹡瑞銀億萬富豪報告：全球億萬富豪財富總額再創新高

﹡胡潤中國十強消費電子企業榜單：華為稱冠，小米第二



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％報１２９５５點，逼近歷史高位

﹡台府稱願意促成兩岸對話，大陸報道破獲數百起台諜案



《其他消息》﹡林鄭月娥稱今日率團深圳出席慶祝大會，對深港合作有信心

﹡鍾雪瑩被控無牌管有槍械，還柙至１２月再訊

﹡潘母促陳同佳下周五前赴台投案，否則不會代為求情

﹡９人涉嫌協助港人偷渡被捕，包括鍾雪瑩及長毛前助理

﹡選管會表示境外投票須確保有合適監察機制，現無條文容許優先投票

﹡政府通告表示７月１日後入職公務員須簽聲明擁護基本法

﹡林卓廷等被控７２１暴動案，押後至１２月待轉介區院

﹡金管局維持ＣＣｙＢ不變，因香港經濟環境仍極不明朗

﹡新盤攤薄二手客源，中原十大屋苑周末成交減至１２宗

﹡深股通額度全日用７７﹒２億元；滬股通額度全日用８１﹒８億元，陸股通

淨流入１３５億

﹡恆生投資管理推恆生嘉實滬深３００指數ＥＴＦ

﹡美國今晚或公布制裁香港金融機構名單

﹡天文台表示明早日出前考慮改發八號烈風或暴風信號

﹡富途證券表示即日起至下月１０日進行千萬獎賞大放送活動

﹡馮建業稱以「無罪假定」原則查利君雅，逾５萬人聯署要求撤回調查



《施政報告押後》﹡林鄭月娥稱押後發表施政報告，爭取１１月底前公布；要求中央支持惠港措

施，值得「多等一會」

﹡葉國謙稱政府行政上絕對可以安排大灣區港人投票

﹡職工盟及工聯會等促請政府推失業援助金

﹡明日大嶼掏空庫房？麥萃才稱政府有能力發債融資

﹡建制泛民倡派錢，土地政策「明日大嶼」反應兩極

﹡梁君彥稱尊重押後施政報告決定，周三處理四法案

﹡劉銳紹料大灣區投票惹爭議，政治考慮礙民生政策

﹡學者表示未恢復通關經濟難恢復，派錢無助推動經濟



《新冠肺炎》﹡本港新增１１宗確診，１宗無源頭個案

﹡學生確診，屯門青年學院及ＩＶＥ屯門分校停課１４天

﹡北京表示嚴控每日入境進京航班旅客規模在５００人左右

﹡青島多宗確診與醫院高度關聯，專家籲擴檢測動態清零；青島開展全市核酸

檢測，衛健委工作組赴當地指導防疫

﹡美聯航宣布下周三恢復中美直飛，不再經停首爾

﹡特朗普自稱有免疫力，醫療團隊稱不構成傳染風險

﹡本地航空服務企業ＡＥＲＯ ＬＩＮＫ首季生意升四倍

﹡政府今開放兩臨時檢測中心，暫定開放至本周三

﹡袁國勇稱若不做好高危點預防，冬季或錄逾千人死亡

﹡國家醫保局表示接種新型冠狀病毒疫苗不獲醫保報銷

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