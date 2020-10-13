  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/10/2020 07:50

《華爾街內望》科網股走高帶動納指飆近２﹒６％，道指升２５０點

　　《經濟通通訊社１３日專訊》市場憧憬美國將出台新一輪救助方案，加上亞馬遜及蘋果等科
網股走高，美股周一（１２日）大幅走高。
　　道指漲２５０或０﹒８８％，收報２８８３７點。標指漲５７點或１﹒６４％，收報
３５３４點。納指跳漲２９６點或２﹒５６％，報１１８７６點。
　　美國政府周日（１１日）呼籲國會通過一項規模較小的援助方案，而目前圍繞更廣泛的一攬
子方案磋商遇阻。
　　另外市場認為如果民主黨候選人拜登當選，他將有可能加稅，不過隨著民主黨在下月總統大
選中獲勝的預期增強，市場開始談及拜登當選可能帶來的好處，比如更大規模的基礎設施支出、
全球貿易穩定性等。
　　個股方面，美國大型銀行的業績將是本周焦點，其中摩通及花旗將於今日公布業績。市場預
計標指成份股公司第三季收益將按年跌２１％，降幅小於第二季３１％。
　　蘋果跳漲６﹒４％，公司今日將舉行活動，預計將發布最新款手機。亞馬遜在年度會員購物
日活動前大漲４﹒８％，微軟跳漲２﹒６％。
　　社交媒體Ｔｗｉｔｔｅｒ跳漲５﹒１％，德意志銀行將該公司評級上調至「買入」，預計公
司明年將繼續增長。（ａｌ）

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事12/10/2020
《神州經脈》深圳綜改方案出台A場歡　外匯風險準備金歸零人幣軟
中國故事12/10/2020
【深圳先行】習近平南下賀深圳　綜改方案「核心引擎」劍指香港
財經熱話12/10/2020
【習近平南巡】深圳利好政策震撼彈　多股先高後回　高追欠值博率
香港政情12/10/2020
【施政報告押後】劉銳紹料大灣區投票惹爭議　政治考慮礙民生政策
香港要聞12/10/2020
【施政報告押後】明日大嶼掏空庫房？麥萃才：政府有能力發債融資
香港要聞12/10/2020
【施政報告押後】學者：未恢復通關經濟難恢復　派錢無助推動經濟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet App Bonus】賞睇《頭號殺姬Ava》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>