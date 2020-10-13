《華爾街內望》科網股走高帶動納指飆近２﹒６％，道指升２５０點

《經濟通通訊社１３日專訊》市場憧憬美國將出台新一輪救助方案，加上亞馬遜及蘋果等科

網股走高，美股周一（１２日）大幅走高。

道指漲２５０或０﹒８８％，收報２８８３７點。標指漲５７點或１﹒６４％，收報

３５３４點。納指跳漲２９６點或２﹒５６％，報１１８７６點。

美國政府周日（１１日）呼籲國會通過一項規模較小的援助方案，而目前圍繞更廣泛的一攬

子方案磋商遇阻。

另外市場認為如果民主黨候選人拜登當選，他將有可能加稅，不過隨著民主黨在下月總統大

選中獲勝的預期增強，市場開始談及拜登當選可能帶來的好處，比如更大規模的基礎設施支出、

全球貿易穩定性等。

個股方面，美國大型銀行的業績將是本周焦點，其中摩通及花旗將於今日公布業績。市場預

計標指成份股公司第三季收益將按年跌２１％，降幅小於第二季３１％。

蘋果跳漲６﹒４％，公司今日將舉行活動，預計將發布最新款手機。亞馬遜在年度會員購物

日活動前大漲４﹒８％，微軟跳漲２﹒６％。

社交媒體Ｔｗｉｔｔｅｒ跳漲５﹒１％，德意志銀行將該公司評級上調至「買入」，預計公

司明年將繼續增長。（ａｌ）

