《運籌帷幄－梁業豪》港股長期局勢初見轉強

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於向淡和偏淡。本月初筆者曾就港股後市表現作出預測，謂１６日前的整體走勢將

屬向上，至今算是完全對板。觀乎四大指數的周線圖形勢現屬顯著向好，估計淡友本周內不易正

式重奪市場控制權，雖則市況仍有機會於高位呈現有限幅度的回吐。至於下半個月的市況表現，

暫時難以判斷。然而，若港股的升勢能夠維持至月底，或最低限度於月底見不出明顯的回跌幅度

，將屬利好。

到時，各大指數的月線圖形勢將多會轉強，有利吸引更多長線投資者入市買貨。事實上，昨

天（１２日）港股的升勢已令長期局勢從顯著向淡變為偏淡，反映出好友大戶開始於低位反擊。

從另一個角度來看，淡友大戶已經決定了暫時退回高位守關，代表港股大市於本季內的下跌空間

已受限制。當然，萬一本月１６日後市況急劇轉淡，或一些新重大利淡消息突然入市，則另作別

論。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

