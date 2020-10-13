《缸邊隨筆－石鏡泉》牛了？

《缸邊隨筆》昨日（１２日）中港股市勁升，有人看牛來了，對比９月初，筆者也的確「牛

」了一些。９月初筆者有文《時辰到》唱淡，其時恆指在２４２區，之後跌去千點。上周五（９

日）有文《淡友不與官爭》，因為美股有美聯儲局的Ｐｌｕｎｇｅ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ

Ｔｅａｍ撐，而中股則有五中全會撐。



五中全會的大體，在昨文已提及吓，但具體的，仍要待月底的五中全會定音之後，才可知詳

情。Ａ股尤其是深圳股，昨日爆升，是因為習大大將南下，深圳有望收到大禮包。



截至收盤，滬指漲２﹒６４％，報３３５８﹒４７點；深成指漲３﹒１５％，報

１３７０８﹒０７點；創業板指漲３﹒９１％，報２７７７﹒３９點。兩市成交額約９７００億

元人民幣；以每日額度餘額口徑，北向資金截至Ａ股收盤淨流入超１５０億元人民幣。



盤面上，航天航空、輸配電氣、保險、工藝商品、軟件服務等行業漲幅靠前，農藥獸藥、珠

寶首飾、高速公路、造紙印刷、旅遊酒店漲幅較小。兩市約９０股漲停，３股跌停。



廣州萬隆對昨市的評論是：



全天回到近萬億級別的成交，後續要觀察是否具有持續性，如果僅是一天回到萬億，後面又

縮量，則要注意單日用力過猛的風險。當然，目前只是新周期的初期，市場氛圍較佳，後面結構

性機會增多是大概率，那麼，如何精選主線與個股，把握住這波行情機會是第一位，而風險更多

是節奏踏錯的問題。從政策引導與資金選擇來看，十四五規劃相關的方向如光伏、新能源汽車、

燃料電池、國防軍工、半導體、數字貨幣、軟件、農業等應該重視起來，或許後面會不斷有催化

劑出來。



＊牛市要Ｎ天萬億＊



廣州萬隆提出一個重點，要牛，就不能只一天萬億，起碼要Ｎ天萬億。至於Ｎ是幾多天，則

要看是牛少少還是牛多多，Ｎ的天數愈多，市愈牛。



為甚麼仍要做保守「牛」？無他，派政策大禮包，不等於美國的派錢（買債、買股票）。有

了政策、禮包，企業還要去做，並要做得好才可益股價，不然有金執都會執不到的。



新華社北京１０月１１日電，近日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《深圳建設中國

特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（２０２０年至２０２５年）》。該文件指出，

以設立經濟特區４０周年為契機，在中央改革頂層設計和戰略部署下，支持深圳實施綜合授權改

革試點，是新時代推動深圳改革開放再出發的又一重大舉措，是建設中國特色社會主義先行示範

區的關鍵一招，也是創新改革方式方法的全新探索。



深圳特區成立４０周年的慶典是在８月，１０月才派是視為補派，為甚麼８月的成立慶典上

不派，要過咗「生日」才補派？一個可能原因是今年８月，還在跟美國鬧得正熱，兩個月下來，

在開完中央委員會，又基本拍板了五中全會的議案後，便來個補派，給深圳的政策仍是４０年如

一日「先行示範區綜合改革試點」。



這份中央文件給了深圳一些權：



支持在深圳開展國際前沿藥品臨床應用。探索完善醫療服務跨境銜接，建立與國際接軌的醫

學人才培養、醫院評審認證標準體系。支持建設全新機制的醫學科學院。支持完善重大疫情防控

體制機制，健全公共衞生應急管理體系。



探索擴大辦學自主權。探索擴大在深高等學校辦學自主權。在符合國家相關政策規定前提下

，支持深圳引進境外優質教育資源，開展高水平中外合作辦學。賦予深圳對企業博士後科研工作

站分站的設立和撤銷權限。



優化社會保障機制。探索公共服務多元化供給新機制，加快構建以促進健康為導向的創新型

醫保制度。支持完善普惠嬰幼兒照護服務體系。鼓勵利用全國一體化政務服務平台實現醫保政務

服務一體化辦理。支持健全公共就業服務和終身職業技能培訓制度。



高新科技、教育、醫療都是發展重點，港人港企也可得益，前提當然是你要去深圳、大灣區

發展啦！



要發展這些高新科技，得要用地，地從何來？



文件指出，將國務院可以授權的永久基本農田以外的農用地轉為建設用地審批事項委託深圳

市政府批准。支持在符合國土空間規劃要求的前提下，推進二三產業混合用地。支持盤活利用存

量工業用地，探索解決規劃調整、土地供應、收益分配、歷史遺留用地問題。探索利用存量建設

用地進行開發建設的市場化機制，完善閒置土地使用權收回機制。深化深汕特別合作區等區域農

村土地制度改革。支持依託公共資源交易平台建設自然資源資產交易市場，完善一二級市場聯動

的土地市場服務監管體系。試點實行土地二級市場預告登記轉讓制度。



有企業、有人才、有地，還要有資本市場的配合。



文件涉及到資本市場的內容主要為第六條。即支持在資本市場建設上先行先試。推進創業板

改革並試點註冊制，試點創新企業境內發行股票或存託憑證（ＣＤＲ）。建立新三板掛牌公司轉

板上市機制。優化私募基金市場准入環境。探索優化創業投資企業市場准入和發展環境。依法依

規開展基礎設施領域不動產投資信託基金試點。在中國人民銀行數字貨幣研究所深圳下屬機構的

基礎上成立金融科技創新平台。支持開展數字人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發

應用和國際合作。



這其中，數字貨幣一條尤其引人關注。事實上，自１０月９日０時開始，深圳市人民政府已

經聯合人民銀行開展數字人民幣紅包試點，開啟「２０２０禮享羅湖」系列促消費活動，發放

１０００萬元人民幣「禮享羅湖數字人民幣紅包」。嘗鮮，也是深圳的一個符號。



此中的數字貨幣，將是各國央行發展方向，中國在數字貨幣方面，是先行者。



１０月８日晚間，深圳市政府官方微信公眾號「深圳發布」發布消息顯示，深圳市人民政府

聯合中國人民銀行開展了數字人民幣紅包試點。獲得紅包者可在羅湖區已完成數字人民幣系統改

造的３３８９家商戶進行無門檻消費。此次的紅包試點活動，是數字人民幣在國內的首次公開大

範圍測試。



根據官方消息，截至１０月１１日８時，「禮享羅湖數字人民幣紅包」預約工作圓滿結束。

總計逾１９１萬名在深個人通過「ｉ深圳」系統成功完成「禮享羅湖數字人民幣紅包」試點預約

登記。「ｉ深圳」對成功預約的人員進行了搖號抽籤，共抽出５萬名中籤個人。活動主辦方將為

中籤個人申請「數字人民幣ＡＰＰ」的使用資格，以便後續領取「禮享羅湖數字人民幣紅包」。

１０月１２日１８時起，「ｉ深圳」將通過深圳政務短信服務平台陸續向中簽個人發送中籤短信

。



對港人又有甚麼影響？日後回深圳、回國內，無「數字貨幣錢包」，將會出無車、食無餐，

購物也不得。無論你喜歡與否，快些學識用數字貨幣才好。



港投資者又將如何？買中國創業板的ＥＴＦ、深股ＥＴＦ好了，起碼可以有望搭上深圳高新

科技的便車。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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