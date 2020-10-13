港交所：八號颱風信號現正生效，證券及衍生產品市場全日暫停交易

《經濟通通訊社１３日專訊》八號東北烈風或暴風信號現正生效，港交所宣布，由於八號颱

風信號現正生效，證券及衍生產品市場今日全日暫停交易，包括收市後期貨交易時段；而所有證

券結算及交收服務、滬深港通北向交易今天亦暫停。

天文台較早時宣布，預料本港仍有一段時間會受烈風威脅，今日下午四時前改發三號強風信

號的機會較低。（ｋｌ）

