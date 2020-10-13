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即市新聞

13/10/2020 10:44

《窩輪豪情－梁業豪》繼續看好短期後市，中期亦已開始樂觀

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
金融業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為工
商銀行（０１３９８）、小米（０１８１０）與中國聯通（００７６２），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜
首選華潤啤酒（００２９１）、東亞銀行（０００２３）與永利澳門（０１１２８）。
　　昨晚（１２日）美股收市後，標普５００指數期貨表現先軟後回。今早（１３日）
１０：３０ａｍ價位報３５１５﹒８８，依此計算，恆指與國指的合理值分別為２４８７１和
９９６７。不過，由於今天港股多全日休市，這個利好因素會無法於市場內反映出來；只望今晚
美股不會呈現顯著調整，今明天（１４日）好友有機會繼續進攻。本欄對港股短期後市依然看好
，中期後市則已開始變得樂觀，並已於上周開始分批增持現貨。衍生權證與牛熊證投資方面，當
然是主力伺機造好圖利，但以持有即市倉為主。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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