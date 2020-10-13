《新股上市》先聲藥業（２０９６）今日開招，入場費１３８３８元

《經濟通通訊社１３日專訊》從事藥品研發、生產和商業化的公司先聲藥業（０２０９６）

今日開招，是次全球公開發售約２﹒６億股，其中１０％公開發售，發售價範圍為１２﹒１元至

１３﹒７元，每手１０００股，入場費１３８３８﹒０６元。

先聲藥業主要從事仿製藥業務，並專注於專注的戰略性治療領域擁有多元化的產品組合：腫

瘤疾病（包括細胞治療）、中樞神經系統疾病及自身免疫疾病。公司淨利潤由２０１７年的人民

幣３﹒５０４億元增加至２０１９年的人民幣１０﹒０３６億元，年複合增長率為６９﹒２％。

公司截至２０２０年６月３０日止六個月淨利潤的人民幣１﹒８４８億元減少５９﹒９％至

公司亦與７位基石投資者訂立協議，據此，基石投資者已同意按發售價認購，或促使彼等的

指定實體按發售價認購合共約１４﹒７３億元可認購的相關數目的發售股份。７位基石投資包括

Ｈｉｌｌｈｏｕｓｅ Ｃａｐｉｔａｌ、北江產投集團、深創投集團、Ｌａｋｅ Ｂｌｅｕ Ｐ

ｒｉｍｅ、ＯｒｂｉＭｅｄ Ｆｕｎｄｓ、Ｓａｇｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ及

Ｊｅｒｉｃｈｏ Ｆｕｎｄｓ。

如以發售價中位數計算，公司估計將收到全球發售所得款項淨額約３１﹒９１３億元。其中

約６０％將分配予公司在戰略重點治療領域中選定的在研產品的持續研發；１０％將分配予加強

公司的銷售及營銷能力；１０％將分配予於未來幾年投資醫藥或生物技術領域的公司；１０％將

分配予償還如下表所示的若干未償還銀行貸款；１０％將用作營運資金及其他一般企業用途。

預計１０月１６日中午１２時截止申請，２２日公布結果，２３日於聯交所掛牌上市。聯席

保薦人為摩根士丹利及中金公司。（ｕｌ）

