金銀業貿易場因八號風球上午停市

《經濟通通訊社１３日專訊》金銀業貿易場公布，香港天文台發出八號烈風訊號，港金公開

喊價巿場上午停巿。如八號烈風訊號在正午１２時後仍然懸掛，港金公開喊價巿場全日停市。金

銀業貿易場之倫敦金電子交易平台維持正常服務。（ｃｌ）

