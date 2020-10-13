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13/10/2020 09:34

金銀業貿易場因八號風球上午停市

　　《經濟通通訊社１３日專訊》金銀業貿易場公布，香港天文台發出八號烈風訊號，港金公開
喊價巿場上午停巿。如八號烈風訊號在正午１２時後仍然懸掛，港金公開喊價巿場全日停市。金
銀業貿易場之倫敦金電子交易平台維持正常服務。（ｃｌ）

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