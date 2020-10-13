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13/10/2020 09:37

銀行公會：八號信號生效所有銀行暫停營業

　　《經濟通通訊社１３日專訊》銀行公會宣布，因八號烈風或暴風信號生效，所有銀行暫停營
業。如果八號信號或極端情況在中午１２時正或以前取消，銀行在情況許可下，將於兩小時內恢
復營業。
　　如果八號信號或極端情況在中午１２時後取消，銀行全日停止營業。（ｂｉ）

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