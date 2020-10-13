傳恒大擬折讓逾１１％配股，籌逾８０億元

《經濟通通訊社１３日專訊》據銷售文件披露，恆大（０３３３３）擬配售４﹒９億股，每

股作價１６﹒５元至１７﹒２元，較昨日收市價折讓１１﹒１％至１４﹒７％，集資額介乎

８０﹒８５億至８４﹒２８億元。

倘反應理想，可加碼１﹒２億股，合共配售最多６﹒１億股，合計集資額介乎１００﹒６５

億至１０４﹒９２億元。恆大是次配股集資所得用作現有債務再融資，以及一般營運資金。

（ｂｉ）

