《匯市縱橫－蕭啟洪》妳能找到自己的平衡點嗎？

《匯市縱橫》在人的生命裏，總會遇上一些難題而不知如何抉擇，但世事無絕對，有難就有

易，有苦就有甜。那就是《道德經》中所說的：「有無相生，難易相成，長短相形，高下相盈，

音聲相和，前後相隨」。其實，每人心中對成功之道都有著不同的標準，一個人的生活成功與否

，是幸福還是不幸，我們每個人都有獨特屬於自己的，但對我來說，真正的成功就是在工作和生

活之間能找到自己的平衡點。當人們面對難題時，魚與熊掌不可兼得，但是凡事沒有絕對，靠自

己的智慧和經驗，總能在生活和事業上找到一個平衡點，既能很好的拼博事業，又能很好的照顧

家庭讓自己的生活而又溫馨呢！若妳今天也能做到，那麼恭喜妳，妳是一個很幸福的人！



有人說，人生就像在「有」和「無」之間尋找平衡點。實際上，兩者是互相的，是相對的。

比如健康，當你身體沒出現甚麼問題時，你總不會覺得「健康」的重要，因為你身體運作正常，

不會想到哪個部分有問題，這時就是「無」的狀態；一旦你發覺一些人身體出現健康問題而自己

沒有時，你才會突然意會到自己「有」著健康的可貴。再比如，一個人的「幸福指數」又是不是

取決於「有錢」和「沒錢」之間呢？在我看來，財富和幸福其實不能簡單的以等號來概括，有錢

未必幸福，但沒錢亦可以知足常樂！那當然，財富的高低和幸福指數有著緊密的聯繫，但不是絕

對的。試想想在以前，大家生活清貧的時候，我們認為有魚有肉就是最大的幸福，但好像今天大

家都富起來的時候，就不會覺得是甚麼一回事了；相反的，倒有不少人開始懷念以往艱苦的日子

，這不得不說財富有時候也不是決定幸福感的關鍵因素，比如有的人突然有錢了，但是沒有合理

的財務規劃，只懂每天把錢都用於在花天酒地、奢靡享受中，這些財富不僅不能增加他的幸福感

，反而玩物喪志，最終坐吃山崩導致妻離子散，甚至失去健康，到了這種地步，又有甚麼幸福感

可言呢？



若換上國際舞台的情況就大不同，要取得各國共存的平衡點是一件不容易的事。在這麼多年

來，各國之間的政治爭拗不斷，無論在人權、領土、貿易、宗教，及經濟等都累積了不少矛盾，

到底全球化的開展，是各國之間的聯繫越加緊密，會令各國越來越相似，還是更凸顯大家的分歧

呢？又會否因求同存異而帶來和平，還是因為分歧而造成更大的衝突呢？即使是西方民主國家之

間的不同政黨的爭拗都偶有出現，有些政治人物為了達到選舉目的而不擇手段，若不是就不會出

現英國「脫歐」的鬧劇，凸顯出單邊主義和保護主義抬頭而激化各國之間矛盾。目前，距離「脫

歐」過渡期結束只剩下兩個多月，英國正尋求跟歐盟建立的關係遠遠超過最基本的雙邊經濟關係

。引述《彭博》報道顯示，英國現時主要想解決在漁業的分歧，但在這點上，英國就指責歐盟貪

心，魚和熊掌要兼得。如果本周談判仍然沒有突破，令沒有協議下「脫歐」的風險仍然存在。對

於近日英國首相約翰遜的言行，似乎反映當局已為無協議「脫歐」局面做好準備，如ＢＯＥ上月

亦發出了最強烈的信號，暗示正在考慮使用負利率的可行性。然而，有分析預計，無協議退出將

會導致邊界活動混亂，引發嚴重的經濟後果，長遠或對英國經濟造成的損失將是新冠疫情大流行

所造成損失的三倍。現階段，未知約翰遜是否已有兩手準備，為英國在世界上的定位提供了新的

機遇，以及能平衡各政商界於「脫歐」後時代的共同利益呢？



今天大家所面對的矛盾，儘管不是一時三刻可解，但凡事總有方法的。有時今天吃小虧，明

日或佔大便宜呢。俗語有話，「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空」，只有為人寬容，才能夠求

同存異，尊重彼此的個性，到最後或會贏盡別人掌聲！



＊本周策略＊



英鎊：前周建議候高於１﹒３０００沽出英鎊兌美元已成交，目標１﹒２８００，止蝕

１﹒３１５０。



歐元：本周建議候高於１﹒１８００沽出歐元兌美元，目標１﹒１６００，止蝕１﹒１９２０。



澳元：本周建議候低於０﹒７０８０買入澳元兌美元，目標０﹒７２８０，止蝕０﹒６９５０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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