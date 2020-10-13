《股壇解碼－戴名》民主黨盡地一煲；澳至尊管理團隊不和？

《股壇解碼》佩洛西提出引用憲法第２５條修正案制定對總統健康評估和在無法履行職務時

的權力移交安排方案，民主黨是否針對特朗普不得而知，但上屆競選前的電郵門和通俄門事件，

今屆競選前就有電郵門文件解密和憲法第２５條修正案事件，世事真的如此巧合？道指走勢持續

強勢，相信大選前再試新高的機會仍高。特朗普康復令市場憧憬疫苗有望短期面世，加上疫情紓

困方案有望本周達成協議都有利大市，美股後市偏向樂觀。



＊戰火重燃＊



亞美尼亞和阿塞拜疆停火不夠一日再次出現炮轟事件，雙方互相指責對方不守承諾，局勢看

來短期難以平定，相信歐元短期內難以扭轉弱勢。朝鮮勞動黨７５周年午夜閱兵，各類武器全面

ｓｈｏｗｈａｎｄ，多種新型武器首次亮相，按道理閱兵是彰顯國力的活動，無必要午夜舉行，

朝鮮的低調反映事態不尋常，加上蓬佩奧突然縮短亞洲之行，雖然適逢特朗普確診，但南韓身為

美國在東亞地區的關鍵盟友卻受到冷待，朝鮮半島的局勢看來已起了微妙變化，日圓作為亞洲地

區的避險貨幣預期將於短期內走強。



＊差強人意＊



十一國慶期間國內旅遊消費數據出台，由於不同媒體所報道的數字有別，難以肯定經濟復甦

力度，某媒體報道首７天實現旅遊消費４５４３億，另一媒體報道整個國慶黃金周假期（８天）

實現旅遊消費６４９７億，一天之差造成接近１９５０億的差距，數據有待考證。剛公布的９月

份的中國外匯儲備較８月下跌約２２０億美元，資金是否開始流走還不能確定，若果情況持續到

年底便要小心出現走資潮。



＊雪上加霜＊



恆指上周一如預期上試２４３４３點（上期預測夾淡倉到２４３００點附近）後升勢乏力，

牛熊證街貨５５：４５的比例和上周對比無大變化，相信升勢已完成目標，預計恆指將初步下試

２３８００點附近，維持恆指支持位在２２０００點。香港四大核心區域店舖空置率持續上升，

預期明年Ｑ１見頂，疫情對零售和地產行業的影響陸續浮現，相信其他行業亦會出現火燒連環船

的情況，投資者不必急於入市。



＊股票簡評＊



澳至尊（０２０３１）主要透過澳至尊門店和分銷網絡出售從澳洲供應商採購的健康和個人

護理產品，主要以健康補充產品、蜂蜜、花粉產品為主，再輔以個人護理產品，門店包括香港和

澳門的自營店和寄賣店舖、連鎖零售商、國內和集團自營的網上購物平台，新加坡地區業務則透

過當地的獨家分銷商銷售。從澳至尊１９╱２０年度的中期和全年業績顯示，上下半年的營收分

別約１﹒２４億和０﹒８６億，下半年營收急跌３０％；上下半年的毛利分別約１﹒０７億和

０﹒７３億，下半年毛利同步下跌３０％；上下半年的純利分別約９００萬和３００萬，下半年

純利大跌超過７５％。

數據上有兩個奇怪地方，第一是下半年的毛利跌幅和營收相若的同時，純利竟然大跌就有搵

小股東笨嘅感覺，第二是澳至尊在中期和全年財報顯示的手頭現金和現金等價物分別為１﹒３１

億和５５００萬，有純利但手頭ｃａｓｈ少咗，咁ｃａｓｈ去咗邊？８５％的毛利率對產品銷售

就有點匪夷所思，既然健康補充產品的毛利高，應該好多同類型公司上市才對，但專門做健康補

充品嘅上市公司又唔見有幾多間，真係生意太好賺所以唔上市，肥水不流別人田？

另外一件值得投資者注意嘅事係澳至尊不只一次因為公眾持股量不足而停牌，按道理自己人

增持無理由唔知，明知街貨得咁多，肯定爆ｑｕｏｔａ都去買貨，即係自己人都唔合作，公司管

治上明顯出現分歧，唔係都唔會搞到出現咁嘅情況，管理團隊出現不和肯定不是好事，對澳至尊

的長遠發展和股價都極為負面，加上業務受疫情影響下仍然派息，對手頭現金造成壓力，建議投

資者於復牌後以市場價沽出，合理股價在０﹒１８元附近。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ。ｃｏｍ



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