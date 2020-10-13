【香港政情】林鄭：不介意深圳ＧＤＰ超香港，冀深港在新平台合作

《經濟通通訊社１３日專訊》特首林鄭月娥接受《深圳衛視》訪問時表示，不太介意被指深

圳的ＧＤＰ已經超越香港，因深圳人口、土地等各方面都比香港豐富，認為港深之間未必有直接

競爭，但有時候在某些特定的工作、企業間或專業人士間的競爭無可避免，甚至是健康的。她希

望中央會繼續給深圳特區一些先行先試，突破性及創新的政策，令香港和深圳可以在全新平台合

作。

林鄭月娥表示，香港的優勢源於「一國兩制」，中央對這政策堅定不移，而港深兩地可以找

一些更豐富「一國兩制」、同時令深圳發展更加好的契機，例如香港有資金進出，貨幣兌換等自

由，亦有與國際接軌的法律系統及大量專業服務人才，這些都可以與深圳的創科能力及先進製造

業配套。



＊深圳市領導同情香港行事困難＊



她指香港近年過份強調本土文化，有少部分人排斥內地，將會透過教育，讓年輕一代更加掌

握一國兩制，讓他們嘗試進入內地了解發展機遇，減少抗拒感。

她續稱，香港目前的發展有所掣肘，包括土地的制約及較為複雜的政治環境，以及易受外圍

因素影響。她形容在香港行事困難，每次到深圳市，市領導都很關心及同情自己，因為在內地說

得出就會去做。（ｃｌ）

