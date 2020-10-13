【新冠肺炎】政府延續現有社交距離措施至下周四

《經濟通通訊社１３日專訊》政府公布，考慮到最新的公共衞生風險評估，由本星期五

（１６日）起，政府會維持四人限聚令等所有適用於餐飲業務及表列處所的規定及限，並就此刊

憲。措施將由１０月１６日零時零分起生效，為期７天，直至１０月２２日。



＊調整措施時避免一刀切＊



食物及衞生局發言人表示，本地確診個案的七天平均數在過去一周持續上升，當中涉及多宗

源頭不明的確診個案，反映社區中仍存在隱形傳播鏈，疫情極有機會出現反彈，情況實在令人憂

慮。同時，全球疫情非常嚴峻，亦可能為香港帶來公共衞生風險。就此，港府會繼續以具針對性

的模式盡量減低病毒進入社區以及在社區內傳播的機會，並在調整社交距離措施時避免採取一刀

切的做法，及與有關業界合作加強在有關處所內的感染控制措施，以期盡量讓市民大眾在新常態

下維持一定程度的社交及經濟活動。



＊若疫情再爆發，難免要大幅收緊防疫措施＊



發言人指，理解市民在經過多月的抗疫生活後，都出現了不同程度的抗疫疲勞，但不保持警

惕做好個人防護及保持環境衞生，疫情出現反彈的機會極高，而大規模社區感染可謂一觸即發。

由於最新病毒株具更強的傳播力，疫情可能在極短時間內急劇惡化，有機會令本地第四波疫情提

早出現。當疫情再次在社區內爆發時，政府將別無選擇地需要大幅收緊防疫措施，以保障市民大

眾的健康。

政府將繼續禁止進行衞生風險較高的活動或暫停開放衞生風險較高的設施，包括跳舞活動、

蒸汽浴、桑拿設施及波波池等，並延續強制佩戴口罩的要求。（ｃｌ）

