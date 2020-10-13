《日入而息》港股停市，社交距離措施延長一周，外貿復甦Ａ股倒升

《今天重點》﹡八號颱風襲港，本港證券及衍生產品市場全日暫停交易

﹡林鄭月娥稱不介意深圳ＧＤＰ超香港，冀深港在新平台合作

﹡消息指香港管弦樂團外籍樂手確診，逾百樂手需隔離

﹡政府延續現有社交距離措施至下周四

﹡中國第三季按人幣計出口增１０﹒２％進口增４﹒３％；中國９月美元計出

口增９﹒９％遜預期，進口意外大增；海關表示首三季內地對香港出口降

５％進口降２５﹒９％；出口連續６個月正增長，防疫物資宅經濟等拉動；

續關注匯率對外貿影響，分析兩種幣值統計差異；海關回應停止進口澳洲煤

炭：加強對相關產品進口監管



《深滬股市》﹡外貿復甦滬指尾盤倒升０﹒０４％，外資缺席成交回落



《公司業績》﹡志高控股（００４４９）中期虧損７﹒２２億元人民幣



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）八號颱風信號現正生效，證券及衍生產品市場全日暫

停交易

﹡煜盛文化（０１８５９）主席劉牧增持近９２９萬股，不排除再增持

﹡夢東方（００５９３）周政辭任董事會主席；周金辭任執董、ＣＥＯ

﹡管道工程（０１８６５）主席徐源華配售最多１﹒５億股完成日期延至本月

３０日

﹡新世界（０００１７）擬捐元朗上水地，建２０００伙過渡屋

﹡第一服務（０２１０７）孖展超購１８倍近１２億元

﹡匯豐尚玉推出更多元化財富融資服務

﹡正商實業（００１８５）斥３６５萬元人民幣再奪河南鄧州市住宅地

﹡國聯證券（０１４５６）楊明因工作變動原因辭去副總裁職務



《國企紅籌》﹡中國南航（０１０５５）發行１６０億元人民幣六年期Ａ股可轉換公司債券

；９月客運運力投入按年下跌２３﹒６７％

﹡悅達國際（００６２９）與中國領先電信供應商合作，提供保理融資服務

﹡中國金茂（００８１７）執行董事昨以自有資金增持３００萬股股份

﹡中國人保（０１３３９）在武漢黃金案中敗訴消息不屬實

﹡中國財險（０２３２８）首九個月原保險保費收入按年增３﹒７％



《神州民企》﹡消息指４內銀暫停向恆大（０３３３３）新批無抵押貸款

﹡安德利果汁（０２２１８）擬一年內回購並註銷１０％Ｈ股股份



《中國要聞》﹡中國９月美元計出口增９﹒９％遜預期，進口意外大增

﹡中國前三季進口豬肉增１﹒３倍，進口牛肉增３９％

﹡中國第三季按人幣計出口增１０﹒２％進口增４﹒３％

﹡中國首三季對美國進出口總額增２％至２﹒８萬億元人民幣

﹡首三季中國對美國出口增１﹒８％進口農產品增４４％

﹡海關表示首三季內地對香港出口降５％進口降２５﹒９％；出口連續６個月

正增長，防疫物資宅經濟等拉動；續關注匯率對外貿影響，分析兩種幣值統

計差異；海關回應停止進口澳洲煤炭：加強對相關產品進口監管

﹡中國擬加強打擊互聯網企業擅自收集用戶數據行為

﹡廣東銀保監局出台銀行保險機構涉刑案件管理實施細則

﹡乘聯會表示中國９月廣義乘用車零售銷量同比增７﹒４％

﹡央視稱「民進黨前主席助理」涉諜被捕，惟身份成疑

﹡連平稱年底前人民幣或６﹒６至６﹒９區間內小幅波動；內地末季經濟復甦

步伐加快，全年ＧＤＰ增３％；四季度財政政策不再加碼，貨幣政策趨向穩

健；年底不確定因素消除，境內股市蘊含重大機遇

﹡人行逆回購三連停，今日淨回籠１０００億；人行建立支付機構行業保障基

金，化解備付金缺口風險

﹡澳洲就中國暫停煤炭進口傳聞展開調查

﹡兩大遊戲直播平台聯姻，鬥魚擬獲虎牙私有化退市

﹡華為推出智能聯接解決方案，分家用及商用

﹡內媒指國金、國聯合併可行性低，重組案或涉內幕交易

﹡中汽協表示９月乘用車銷量增８％，新能源車增近６８％

﹡華電集團原總經理雲公民涉嫌受賄，最高檢依法逮捕

﹡第１６次中韓經濟部長會議將於本周五召開

﹡美對台軍售，外交部表示中方將根據形勢發展做必要回應

﹡印度在爭議地區建成多座橋樑，中國外交部反對

﹡前三季北京樓市大宗交易降３８％

﹡華為周五在北京舉行５Ｇ行業終端生態峰會

﹡藥監局放寬部分境外原研藥免臨床試驗，仿製藥仍受限

﹡出口管制法草案三審，強化維護國家安全和利益

﹡刑法修正案二審，補充完善操縱證券市場罪情形

﹡五眼聯盟要求科技公司「開後門」，外交部表示雙重標準

﹡歐盟將向中國進口鋁型材徵收最高４８％關稅



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１２９４７﹒１３點



《其他消息》﹡葉國謙對報告延期感突然及奇怪

﹡公務員團體憂宣誓未提底線，冀局方解釋

﹡１２港人律師獲檢察院回覆被捕人士已自行委派律師；律師表示１２港人案

年底至明年農曆新年前後有判決

﹡陳同佳擬投案，台方請陸委會協助

﹡林鄭月娥稱不介意深圳ＧＤＰ超香港，冀深港在新平台合作

﹡鄧炳強稱仍有人藉機破壞社會安寧，不能掉以輕心；師弟妹以「暴大人」自

詡，因不了解國家

﹡銀行公會表示八號信號生效所有銀行暫停營業

﹡全球金融穩定委員會籲引入新規定，加強監管跨境交易

﹡金銀業貿易場表示港金公開喊價市場全日停市

﹡考評局表示下午多項國際及專業考試取消

﹡政府表示公務員須清楚自身責任，宣誓無礙工會溝通

﹡泛民批林鄭輕民生，湯家驊稱阻撓施政又是甚麼？

﹡天文台考慮下午６時至８時改發３號強風信號

﹡美聯料樓市或於短期見底，第四季新盤銷量料達６０００伙



《新冠肺炎》﹡本港新增８宗確診，兩宗病源不明

﹡四間臨時檢測中心今日暫停開放

﹡袁國勇建議盡量不用現金，改以電子付款減低感染機會

﹡青島完成逾３０萬份核酸檢測未現新症，維持９例陽性

﹡英國明推３級制封鎖，利物浦最嚴重須關酒吧

﹡袁國勇建議強制有輕微病徵人士接受檢測

﹡強生叫停疫苗測試，測試者出現不明原因疾病

﹡衛生署深喉唾液樣本收集點暫停開放

﹡何栢良稱冬季或出現如颱風般嚴重疫症，籲市民勿鬆懈

﹡消息指香港管弦樂團外籍樂手確診，逾百樂手需隔離

﹡政府延續現有社交距離措施至下周四

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