《華爾街內望》疫苗研發再出現問題，道指跌１５７點，納指微跌

《經濟通通訊社１４日專訊》美股第三季業績期展開，不過在新冠肺炎疫苗研發再出現問題

，加上美國就經濟刺激方案達成協議的希望渺茫，美股周二（１３日）結束四連升下跌。

道指跌１５７點或０﹒５５％，報２８６７９點。標指跌２２點或０﹒６３％，報３５１１

點。納指跌１２點或０﹒１％，報１１８６３點。

美國藥廠強生日前宣布，由於有測試者在不明原因下發病，已暫停新冠肺炎候選疫苗的臨床

試驗，雖然公司業績超預期，但亦收跌２﹒３％。另外美國藥禮來亦宣布，出於安全考慮停止新

冠肺炎病毒抗體試驗，收跌２﹒９％。

美國眾議院議長佩洛西拒絕白宮提出的１﹒８萬億美元的救助方案，強調方案遠不及疫情和

經濟深度衰退的影響，使新方案獲通過的希望渺茫。不過參議院多數黨領袖麥康奈爾表示，共和

黨領導的參議院將投票表決具針對性的刺激方案。

個股方面，摩通公布季度業績，盈利表現勝預期，另外花旗業績亦超預期，但受到低利率和

貸款需求放緩打擊，兩行分別跌１﹒６％及４﹒８％。標普銀行股指數重挫２﹒７％，而本周美

銀、高盛、富國、大摩將公布業績。

蘋果發布最新旗艦手機ｉＰｈｏｎｅ １２系列，可連接５Ｇ網絡使用，不過公司股價收跌

２﹒７％。

達美航空跌２﹒７％，公司季度營收驟降７６％，並預計現金消耗要到明年春天才停止。飛

機製造商波音表示更多７３７ ＭＡＸ訂單遭取消，並表示交付量不足上年同期的一半，收跌３

﹒１％。

指標十年期國債收益率跌４﹒４個基點，報０﹒７３０５％。（ａｌ）

