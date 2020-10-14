《出旗制勝－麥穎儀》科技股獲北水追捧，留意騰訊購１６９２５

《出旗制勝》受颱風影響，港股周二（１３日）休市一天。回顧周一（１２日）港股表現顯

著造好，或受國家主席習近平本周南巡的消息影響，市場憧憬或有關於大灣區發展的新政策公布

，恆指高開９８點，之後愈升愈有，周一午後一度衝上２４７０３點高位，收市亦能穩守

２４６００點之上，報２４６５０點，全日勁升５３１點。大市交投活躍，周一成交金額有

１４０３億。

恆指成分股當中成交額最多為騰訊（００７００）周一錄得１０４﹒５億成交額，更有

１８﹒１億元港北水淨流入追捧。騰訊周一見一個月高位，全日急升逾３％，收市見全日高位，

報５５７元。騰訊股價自９月底於５００元附近獲得支持後，連續８個交易日未曾收跌，升勢持

續，周三早段更突破歷史高位，最高曾見５６９﹒５元，騰訊將於１１月中公布第三季度業績，

投資者如看好，或可留意騰訊購１６９２５，行使價６１８元，實際槓桿９﹒６倍，引伸波幅

３９﹒５％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月２４日到期。

輪場資金流方面，騰訊為周一十大淡倉流入及十大好倉流出之個股，欲以認沽證作淡倉部署

，或可留意騰訊沽１７２７１，行使價５０８元，實際槓桿８﹒１倍，引伸波幅３６﹒４％，換

股比率１００兌１，２０２１年０１月１９日到期。

小米（０１８１０）股價沉寂已久，周一終有起色，飆升８﹒４％追落後，升穿２０天線，

是大型科網股中升得最多的個股。周一成交額亦見急增，為上周五（９日）的兩倍，同時周一亦

錄得超過８﹒３億元北水淨流入。另外，小米宣布發布ＵＷＢ技術，該技術可實現對智能設備厘

米級定位，指向任意智能設備都可直接控制，消息或對小米股價有刺激作用，投資者如看好，或

可留意小米購２６００１，行使價２６元，實際槓桿５倍，引伸波幅５５﹒９％，換股比率１０

兌１，２０２１年０３月０１日到期。相反，看淡或可留意小米沽２７９１８，行使價１８﹒１

元，實際槓桿４﹒２倍，引伸波幅４８﹒３％，換股比率１０兌１，２０２１年０４月２９日到

期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

