  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/10/2020 10:47

《出旗制勝－麥穎儀》科技股獲北水追捧，留意騰訊購１６９２５

　　《出旗制勝》受颱風影響，港股周二（１３日）休市一天。回顧周一（１２日）港股表現顯
著造好，或受國家主席習近平本周南巡的消息影響，市場憧憬或有關於大灣區發展的新政策公布
，恆指高開９８點，之後愈升愈有，周一午後一度衝上２４７０３點高位，收市亦能穩守
２４６００點之上，報２４６５０點，全日勁升５３１點。大市交投活躍，周一成交金額有
１４０３億。
　　恆指成分股當中成交額最多為騰訊（００７００）周一錄得１０４﹒５億成交額，更有
１８﹒１億元港北水淨流入追捧。騰訊周一見一個月高位，全日急升逾３％，收市見全日高位，
報５５７元。騰訊股價自９月底於５００元附近獲得支持後，連續８個交易日未曾收跌，升勢持
續，周三早段更突破歷史高位，最高曾見５６９﹒５元，騰訊將於１１月中公布第三季度業績，
投資者如看好，或可留意騰訊購１６９２５，行使價６１８元，實際槓桿９﹒６倍，引伸波幅
３９﹒５％，換股比率１００兌１，２０２０年１２月２４日到期。
　　輪場資金流方面，騰訊為周一十大淡倉流入及十大好倉流出之個股，欲以認沽證作淡倉部署
，或可留意騰訊沽１７２７１，行使價５０８元，實際槓桿８﹒１倍，引伸波幅３６﹒４％，換
股比率１００兌１，２０２１年０１月１９日到期。
　　小米（０１８１０）股價沉寂已久，周一終有起色，飆升８﹒４％追落後，升穿２０天線，
是大型科網股中升得最多的個股。周一成交額亦見急增，為上周五（９日）的兩倍，同時周一亦
錄得超過８﹒３億元北水淨流入。另外，小米宣布發布ＵＷＢ技術，該技術可實現對智能設備厘
米級定位，指向任意智能設備都可直接控制，消息或對小米股價有刺激作用，投資者如看好，或
可留意小米購２６００１，行使價２６元，實際槓桿５倍，引伸波幅５５﹒９％，換股比率１０
兌１，２０２１年０３月０１日到期。相反，看淡或可留意小米沽２７９１８，行使價１８﹒１
元，實際槓桿４﹒２倍，引伸波幅４８﹒３％，換股比率１０兌１，２０２１年０４月２９日到
期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

etnet財經.生活App 精明外匯買賣三招「睇圖-比較匯率-預設提示」iOS / Android / Huawei

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事13/10/2020
9月進出口雙旺勢頭續向好　A股三連升惟現疲態
中國故事13/10/2020
【振奮人心】內地9月進出口值創歷史新高　分析料四季度延續增長
香港政情13/10/2020
【香港政情】林鄭：不介意深圳GDP超香港　冀深港在新平台合作
FOCUS13/10/2020
【FOCUS】進口增長爆疫來最勁　出口續衝惟隱憂浮現
中國故事12/10/2020
《神州經脈》深圳綜改方案出台A場歡　外匯風險準備金歸零人幣軟
中國故事12/10/2020
【深圳先行】習近平南下賀深圳　綜改方案「核心引擎」劍指香港
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【格盡匯價】英鎊急跌，利買樓置業？即用etnet App格盡各大銀行匯價，仲可預設提示捉實靚價！

【全新功能】善用etnet App精明外匯買賣三招 投資旅行升學話咁易!

【etnet App Bonus】賞睇《頭號殺姬Ava》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>