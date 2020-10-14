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即市新聞

14/10/2020 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》再談實際持貨量

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，
局勢則分別屬於向淡和偏淡。近日港股穩步攀升。於美股的強勁買盤支持下，市況無大調整。昨
天（１３日）港股因颱風休市，好友失去了趁機將對手擊倒的機會。希望好友不會因而洩了氣，
為對手提供反攻的藉口。本欄已將中線實際貨量大幅上調至可反映出中期好友大戶略佔上風的水
平，並會於ＷＢＲ分析系統作出進一步增持現貨時入市行動，看好港股中期後市。
　　再次提醒大家，雖然筆者現時建議的中線實際持貨量只為３７﹒５％，若大家具有足夠的應
市經驗，可額外動用１２﹒５％資金持貨，即自行將中線實際持貨量上調至５０％。此外，於指
數期貨小時圖形勢顯著向好時，可再額外動用６﹒２５％持貨，直至圖表形勢不再顯著向好為止
。本周一（１２日）收市時的情況為例，較進攻，而又具有足夠應市經驗的中線投資者的實際持
貨量便應為３７﹒５％＋１２﹒５％＋６﹒２５％＝５６﹒２５％了。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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