《港元匯率》金管局注資逾４６億港元，結餘突破三千億

《經濟通通訊社１４日專訊》港元匯價持續強勢，並再觸及７﹒７５強方兌換保證。金管局

在紐約交易時段承接美元沽盤，向市場注入４６﹒０３億港元。香港銀行體系總結餘於周四（１

５日）將增加至進一步增加至３０４５﹒６７億港元，總結餘回復到２０１６年美國聯儲局加息

初期水平。

美元兌港元最新報７﹒７５０１。（ｐｌ）

