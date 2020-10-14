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14/10/2020 08:03

《港元匯率》金管局注資逾４６億港元，結餘突破三千億

　　《經濟通通訊社１４日專訊》港元匯價持續強勢，並再觸及７﹒７５強方兌換保證。金管局
在紐約交易時段承接美元沽盤，向市場注入４６﹒０３億港元。香港銀行體系總結餘於周四（１
５日）將增加至進一步增加至３０４５﹒６７億港元，總結餘回復到２０１６年美國聯儲局加息
初期水平。
　　美元兌港元最新報７﹒７５０１。（ｐｌ）

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