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14/10/2020 09:23

港股高開１５９點報２４８０８點，國指漲８３點，科指升１２９點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股三大指數結束連續四日升勢。昨天港股因颱風關係停
市，深圳特區４０周年慶祝大會今舉行，市場關注國家主席習近平發表重要講話。亞太股市今早
偏軟。日經２２５指數最新跌８２點，南韓ＫＯＳＰＩ指數最新跌１８點，港股方面則高開１５
９點，傳統股有追捧，港鐵（０００６６）高開近４％；中國恆大（０３３３３）折讓近１５％
配售新股，開挫１４﹒６８％，報１６﹒５元配售價；恆大汽車（００７０８）也跌近３％。恆
生指數報２４８０８，升１５９點或升０﹒６５％，主板成交９７﹒８７億元。國企指數報９９
６２，升８３點或升０﹒８５％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒７５％，報３０﹒９元；港交所（００３８８）跌
０﹒５８％，報３７４﹒６元；騰訊（００７００）升１﹒９７％，報５６８元；友邦（０１２
９９）升２﹒０５％，報８２元；中移動（００９４１）升２﹒５６％，報５２﹒１元；建行（
００９３９）跌０﹒３８％，報５﹒２８元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港鐵公司（０００６６）　　４０﹒６０元　　　升３﹒８４％
　　吉利汽車（００１７５）　　１６﹒９２元　　　升３﹒０５％
　　申洲國際（０２３１３）　１３９﹒３０元　　　升３﹒０３％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３９﹒５５元　　　升２﹒９９％
　　中國移動（００９４１）　　５２﹒１０元　　　升２﹒５６％
　　阿里巴巴（０９９８８）　２９８﹒００元　　　升２﹒０５％
　　友邦保險（０１２９９）　　８２﹒００元　　　升２﹒０５％
　　騰訊控股（００７００）　５６８﹒００元　　　升１﹒９７％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２９﹒００元　　　升１﹒９０％
　　中國聯通（００７６２）　　　５﹒５０元　　　升１﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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