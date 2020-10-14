港股高開１５９點報２４８０８點，國指漲８３點，科指升１２９點

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股三大指數結束連續四日升勢。昨天港股因颱風關係停

市，深圳特區４０周年慶祝大會今舉行，市場關注國家主席習近平發表重要講話。亞太股市今早

偏軟。日經２２５指數最新跌８２點，南韓ＫＯＳＰＩ指數最新跌１８點，港股方面則高開１５

９點，傳統股有追捧，港鐵（０００６６）高開近４％；中國恆大（０３３３３）折讓近１５％

配售新股，開挫１４﹒６８％，報１６﹒５元配售價；恆大汽車（００７０８）也跌近３％。恆

生指數報２４８０８，升１５９點或升０﹒６５％，主板成交９７﹒８７億元。國企指數報９９

６２，升８３點或升０﹒８５％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒７５％，報３０﹒９元；港交所（００３８８）跌

０﹒５８％，報３７４﹒６元；騰訊（００７００）升１﹒９７％，報５６８元；友邦（０１２

９９）升２﹒０５％，報８２元；中移動（００９４１）升２﹒５６％，報５２﹒１元；建行（

００９３９）跌０﹒３８％，報５﹒２８元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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港鐵公司（０００６６） ４０﹒６０元 升３﹒８４％

吉利汽車（００１７５） １６﹒９２元 升３﹒０５％

申洲國際（０２３１３） １３９﹒３０元 升３﹒０３％

蒙牛乳業（０２３１９） ３９﹒５５元 升２﹒９９％

中國移動（００９４１） ５２﹒１０元 升２﹒５６％

阿里巴巴（０９９８８） ２９８﹒００元 升２﹒０５％

友邦保險（０１２９９） ８２﹒００元 升２﹒０５％

騰訊控股（００７００） ５６８﹒００元 升１﹒９７％

舜宇光學（０２３８２） １２９﹒００元 升１﹒９０％

中國聯通（００７６２） ５﹒５０元 升１﹒８５％

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（ｃａ）

