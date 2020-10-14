《盤後部署》國策炒作後或現調整，港股短期二萬五有阻力

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚市場擔心美國紓困方案談判難有突破，加上有新冠疫苗測

試出現不明症狀須叫停，美股三大指數結束連續四日升勢。港股昨日因風暴關係停市，今早復市

高開過百點２４８０８已為全日最高位，創近一個月高，惟之後反覆回軟，掉頭向下低見２４４

９８點，稍穿１００天線（約２４６４２點）和５０天線（約２４６０５點）。其後科技股及重

磅股造好，惟賭股、石油股及銀行股表現遜色，港股好淡爭持，最終收報２４６６７點，升１７

點或升０﹒０７％，主板成交１５４３﹒４９億元。國企指數報９９２０點，升４２點或升０﹒

４３％。恆生科技指數報７８１９點，升７０點或升０﹒９２％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３３４０點，跌１８點或跌０﹒５６％。深證成分指數報１３６

９１點，跌１０７點或跌０﹒７８％，總成交８２７６﹒４０億元人民幣。



＊基金經理普遍繼續降低現金持有量＊



美銀最近發表有關經濟復甦前景的調查報告，認為經濟復甦是Ｕ型的受訪者有３０％（９月

份時有３２％的受訪者持此觀點），認為Ｖ型復甦的樂觀主義者比例則遠遠落後，只有１９％。

基金經理普遍繼續降低現金持有量，在最新的調查期內，其比例降至了４﹒４％。對於基金經理

現金的持有量，現金比例在過去６個月暴跌１﹒５百分點，為２００３年以來的最大跌幅，反映

在美聯儲刺激政策的推動下，基金經理被迫追逐市場的高風險回報。（根據美銀的模型，現金比

例低於４％＝貪婪，＞５％＝恐懼。）

國際貨幣基金組織在周二發布《世界經濟展望》報告，料２０２０年全球經濟將現４﹒４％

的負增長，縱使通過巨額財政支出，經濟惡化幅度減小，但仍遠遠超過２００９年的全球金融危

機後（下降０﹒１％）。據估算，增長放緩帶來的經濟損失今後６年將達２８萬億美元。



＊贛鋒鋰業可追落後，４０元買入＊



港股本日調整屬意料之內，始終港股自９月下旬以來累計升幅約千點，有資金鎖定利潤屬正

常現象。本星期港股大升相信有國家主席習近平南巡及公布深圳國策的因素在內，惟國策短期純

屬炒憧憬，落實需時，相信短期市場氣氛減退，股市或現調整。雖然港匯持續強勢料與抽新股有

關，惟投資者忌盲目樂觀。港股短期仍受新冠疫情及美國總統大選影響市場料繼續波動，料２５

０００見阻力。

近期新能源汽車相關股走勢強勁，如比亞迪（０１２１１）、雅迪控股（０１５８５）及澳

能建設（０１１８３），惟贛鋒鋰業（０１７７２）走勢反見呆滯，筆者認為可追落後。先是國

務院常務會議通過《新能源汽車產業發展規劃》，其中提到要鼓勵動力電池的開發創新，政策有

利擁有高質量原材料和行業領先技術的贛鋒鋰業持續領先。此外，野村指鋰供求關係及市場情緒

均有改善跡象，碳酸鋰價格復甦，原材料價格穩定，上調Ｈ股目標價約２８％至５３﹒８元。筆

者建議４０元買入，目標價５２元，跌穿３６元止蝕。（ｋｓ）

