《外企動向》蘋果發布４款ｉＰｈｏｎｅ　１２，全部支持５Ｇ網絡

《經濟通通訊社１４日專訊》蘋果當地時間周二（１３日）正式發布ｉＰｈｏｎｅ １２系

列，全部支持５Ｇ網絡，不過未見早前市場有傳在中國市場推出的入門版、不支援５Ｇ的

ｉＰｈｏｎｅ １２。

普通版ｉＰｈｏｎｅ １２配有紅、藍、綠、黑、白色可供選擇，配備５﹒４至６﹒１吋屏

幕，售價由６９９至７９９美元。

而進階版ｉＰｈｏｎｅ １２ Ｐｒｏ則配有海藍色、金色、銀色和石墨色可供選擇，並使

用不鏽鋼側邊，配備６﹒１至６﹒７吋屏幕，售價由９９９至１０９９美元。

ｉＰｈｏｎｅ １２、ｉＰｈｏｎｅ １２ Ｐｒｏ將於下周五（２３日）上市，而

ｉＰｈｏｎｅ １２ ｍｉｎｉ、ｉＰｈｏｎｅ １２ Ｐｒｏ Ｍａｘ將於下月１３日上市。

ｉＰｈｏｎｅ １２系列皆支持５Ｇ，理想條件下下載速度達４﹒０Ｇｂｐｓ，速度是當前

４Ｇ ＬＴＥ技術的十倍。

另外新手機配備使用五納米技術的Ａ１４處理器，並使用更清晰的ＯＬＥＤ屏幕，當中

ｉＰｈｏｎｅ １２ Ｐｒｏ Ｍａｘ的相機有重大改進，新手機亦支持新型磁性無線充電

「ＭａｇＳａｆｅ」。



＊蘋果另推５０美元Ｂｅａｔｓ耳機＊



不過蘋果將不再在新手機附帶耳機和充電器，同時公司發布售價僅５０美元的Ｂｅａｔｓ

Ｆｌｅｘ耳機，是公司首次推出採用ＵＳＢ－Ｃ插頭的Ｂｅａｔｓ耳機，而非其專有的

Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ插頭。

這款頸掛式無線耳機取代售價略低於１００美元的ＢｅａｔｓＸ，具有１２小時的電池續航

，反映蘋果希望打進低端市場，以吸引更多用戶。

蘋果目前接受即時預訂，有黑色、黃色可供選擇，下周三（２１日）開始發貨，經銷商在下

月低開始有現貨供應。（ａｌ）

