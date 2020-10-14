《外企業績》摩通上季盈利增４％至逾９４億美元，勝預期

《經濟通通訊社１４日專訊》摩根大通周二（１３日）公布第三季業績，期內盈利按年增３

﹒７％至９４﹒４３億元（美元．下同），每股盈利２﹒９２元，勝市場預期２﹒２３元。

期內收入微跌０﹒２４％至２９９﹒４１億元，同勝市場預期２８４億元，當中淨利息收入

跌９％至１３１億元，交易業務收入增３０％至６６億元，貸款損失撥備６﹒１１億元，低於上

季１０５億元。（ａｌ）

