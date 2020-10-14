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14/10/2020 18:16

《台股攻略－馮偉明》新ｉＰｈｏｎｅ未帶來刺激，台股收跌２７點

　　《台股攻略》蘋果昨晚（１３日）發布ｉＰｈｏｎｅ　１２，但未能起刺激作用，加上美股
主要指數亦全面報跌，導致台股今日（１４日）表現向下，直至尾市有大量買盤入市，才能止住
跌勢。加權指數收１２９１９點，跌２７點，成交金額為新台幣１８６７億元。
　　台積電連續兩個交易日創新高後，今日遭到沽壓，收新台幣４５９元，跌新台幣３元。大立
光於早段曾反彈回新台幣３０００元水平，但不敵沽壓，收新台幣２９５０元，跌新台幣２０元
。鴻海繼續於前收市價附近進行整理，收新台幣７８元，跌新台幣０﹒９０元。其他電子權值股
方面，聯發科收新台幣６８９元，跌新台幣１０元，而聯電則維持強勢，收新台幣３２﹒２０元
，升新台幣０﹒６５元。金融股方面，國泰金收新台幣３８﹒６０元，升新台幣０﹒１５元；富
邦金收新台幣４１﹒８０元，升新台幣０﹒３５元；中信金收新台幣１８﹒１０元，升新台幣
０﹒０５元；而新光金則收新台幣８﹒１４元，升新台幣０﹒０３元。
　　美國大選及中美關係緊張依舊為大市帶來不確定性，加上國安基金宣布退市，明天
（１５日）台積電業績公布將成為一眾科企指標，預料短線仍會在１２０００點至１３２００點
之間調整。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
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