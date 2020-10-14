【新股計計數】下半年６５％新股賺錢，思摩爾榜首，濠江機電勁升

《經濟通通訊社記者余嘉欣１４日報道》今年上半年有６４隻新股於香港上市，新股上市數

目為全球第二。踏入下半年，縱然環球經濟環境仍十分複雜，新股市場依然熾熱，至今亦錄得有

４３隻新股掛牌，若計由ＩＰＯ持貨至今，下半年６５％上市的新股均錄得帳面盈利，其中四隻

半新股一手可賺逾１萬元，以思摩爾國際（０６９６９）一手賺最多，但論累積升幅，則細價股

濠江機電（０１４０８）走勢最標青。



＊思摩爾新股一手至今賺２５４５０元＊



截至上日，今年下半年暫時４３隻新股於主板及創業板上市，當中有２８隻上市至今仍錄得

升幅，當中最賺錢的是電子煙銷售商思摩爾，一手ＩＰＯ持貨至今可賺２５４５０元；其次為上

月才上市的明源雲（００９０９），一手賺１８７５０元；有騰訊（００７００）概念加持的祖

龍娛樂（０９９９０）一手亦賺１３６５０元；最後一隻可賺逾萬元的新股為生物科技Ｂ類股雲

頂新耀（０１９５２），一手賺１１０７５元。

若從累積升幅角度來看，於澳門從事提供機電工程服務的濠江機電以２﹒８５倍升幅拋離其

他半新股，至今一手亦賺５７００元，回報算不俗。其餘錄得累積升幅逾倍的依次還有﹕天任集

團（０１４２９）（累升２﹒２３倍）、思摩爾（累升２﹒０５倍）、祖龍娛樂（累升１﹒１８

倍）及明源雲（累升１﹒１８倍）。

焦點個股方面，凍資６７７７億元的史上新股「凍資王」農夫山泉（０９６３３）上市至今

累計升７５﹒３５％，一手至今賺３２４０元；超購約１８９５倍的下半年新股「超購王」眼科

醫療平台歐康維視生物（０１４７７）上市至今累升６３﹒０３％，一手賺４６２０元。而超購

亦達１６８０倍的樂享互動（０６９８８）至今只升１３﹒１９％，一手賺３８０元。



＊１５隻新股虧蝕，福祿超購逾千倍仍潛水＊



同期亦有１５隻新股錄得帳面虧蝕，當中不乏超購逾千倍的熱門新股。以一手虧損計算，在

中國從事乙醇生產系統技術綜合服務的中科元天（０１１５６）蝕最多，達２６４０元；以上市

至今表現計算，以於中國從事製造及銷售電線電纜的中國蜀塔（０８６２３）最差，累計蒸發

７２﹒３３％，一手亦蝕２１７０元。

至於超購１２５７倍的第三方虛擬產商品及服務平台福祿控股（０２１０１）上市首日創

１０﹒６６元新高後每況愈下，至今仍累跌１３﹒１５％，一手蝕５８５元。

