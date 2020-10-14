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即市新聞

14/10/2020 10:18

《窩輪豪情－梁業豪》期指小時圖「穿頭破腳」

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為資訊科技業、
電訊業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中
國聯通（００７６２）、騰訊（００７００）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股票，則宜
首選中國恆大（０３３３３）、永利澳門（０１１２８）與澳博控股（００８８０）。
　　今早（１４日）指數期貨高開，但於高位呈現預期中的反覆市況。現貨市場雖亦高開，但指
數期貨於走勢上呈現背馳；結果，現貨大戶沽家立即入市，令市場指數掉頭下挫。現時四大指數
皆處於偏低水平，幅度約為１﹒５％，反映出港股投資者對短期後市有顧慮。恆指期貨小時圖上
試出了即市重要阻力位２４８０５，並立即引來了非常積極的主動沽盤，相信全日最高位已經出
現。「穿頭破腳」利淡轉向形態且有很大的威力，即市重要支持位應先看２４３７２，不宜有失
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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