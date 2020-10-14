《古臣周記－古臣》多事之秋，不變應萬變！

《古臣周記》雖然花旗國經濟數據普遍自６月底反彈，阿臣認為只係因為低基數效應所導致

，而喺「孖屐」普遍炒憧憬經濟改善嘅因素下，導致全球「孖屐」出現「小陽春」。然而，呢次

「小陽春」主要由科技佬、醫藥佬，以及其他不太受疫情影響，甚至受惠疫情發展嘅板塊帶動，

從道指（以舊經濟公司為主）仲未破頂的走勢便可見一斑。換言之，實體經濟同「孖屐」已大幅

度「脫軌」，只要有些微風吹草動，「孖屐」就有藉口調整甚至「跳水」！如果大家仲猶豫緊入

唔入市好，相信本文嘅觀點會比到些少啟示大家！



＊花旗國經濟恢復步伐放緩＊



先從實體經濟角度去同大家分析！花旗國９月失業率降至７﹒９巴仙，失業率連續第６個月

下降，但簡單嘅就業增長掩蓋唔到花旗國經濟恢復步伐放緩嘅事實，因為長期失業人數增加緊。

最新公布嘅９月份花旗國勞動參與率再次下滑咗０﹒３個百分點至６１﹒４巴仙，比疫情爆發之

前低咗２個百分點，說明有更多人口已遠離求職市場，所以無計落花旗國官方失業率中。截至９

月中旬，花旗國至少已有２６５０萬人領取失業救濟，失業時間愈長，佢哋搵到另一份工機會就

愈低，長遠都會對經濟同政府帶來負擔。

另外，根據花旗國上周勞工部公布數據，休閑餐旅業嘅就業人數較疫情前大跌２３巴仙，下

滑幅度超過任何其他行業。迪士尼上個月宣布將裁減２﹒８萬個職位，聯合航空及美國航空嘅３

﹒２萬名員工將放無薪假，全球第二大連鎖影院業者Ｃｉｎｅｗｏｒｌｄ亦係花旗國裁減約２萬

個職位，反映休閑餐旅業行業嘅無薪假措施亦跟著變成永久性裁員。

「新債王」岡拉克（Ｊｅｆｆｒｅｙ Ｇｕｎｄｌａｃｈ）警告，在未來１８個月美股將大

幅下挫，認為花旗國經濟前景黯淡，仲認為投資者唔完全了解在未來幾個月將會有幾多企業倒閉

，呢種情況仲會加速。摩通首席花旗國經濟學家上月發表報告，目前預計花旗國２０２０年第四

季經濟增長率為２﹒５巴仙，低於早先估計嘅３﹒５巴仙，亦將第一季度增長從２﹒５巴仙削減

至２巴仙；今年國內生產總值下降４﹒２巴仙，２０２１年則升２﹒３巴仙。所以大家咪因為短

期嘅「孖屐小陽春」而衝昏頭腦！



＊花旗國大選前港股走勢＊



唔知大家仲記唔記得，阿臣上個月同大家用數據分析咗十月股災呢個傳說呢？結論就係「預

言」並唔係咁靈！而依加十月過去差唔多一半，睇到孖屐其實都有得飛下，就知道啲統計都幾準

下！

依家全世界都聚焦花旗國總統大選形勢！阿臣就諗，如果用返同一個方法統計下，或者可以

輕輕算出「選」前攻略，幫大家部署下！花旗國總統大選四年嘅１１月初舉辦一次，今次阿臣就

由１９８４年起共１０屆大選前（１０月）的數據講起！



表列由１９８４年起１０月港股變幅：



年份 十月變幅 ︱ 年份 十月變幅

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１９８４ ＋１２點╱ １﹒３％ ︱ ２００４ －６５點╱ ０﹒５％

１９８８ ＋１８６點╱ ７﹒６％ ︱ ２００８ －４０４７點╱２２﹒５％

１９９２ ＋６８５點╱１２﹒４％ ︱ ２０１２ ＋８０１點╱ ３﹒８％

１９９６ ＋５７５點╱ ４﹒８％ ︱ ２０１６ －３６２點╱ １﹒６％

２０００ －７５３點╱ ４﹒８％ ︱ ２０２０ ＋１１９０點╱ ５﹒０％＊

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＊截至１０月１２日收市



從以上數據可以睇到，唔同大選年嘅升跌比例都係各佔五成，統計似乎代表唔到大致走勢，

睇嚟今年十月走勢都係唔可以咁實在用數據支持啦！不過，阿臣就睇到一個現象，就係有得升嘅

選前月份大多數都集中喺１９８４年至１９９２年，其後嘅大選年除咗２０１２年之外，都以跌

市告終，似乎已經算係一個信號，話比大家知要睇定啲啦！



＊總統寶座狼虎之爭！必睇兩大執政分歧＊



愈接近１１月，美國大選戰情就愈緊張！侵侵同拜登嘅狼虎之爭對全球嚟講都至關重要！事

關兩個候選人嘅執政風格都好大分別。而最近有唔少民調顯示出，拜登嘅支持度領先侵侵，如果

到時真係由拜登跑出嘅話，相信有唔少政策都會變動。阿臣呢期先簡單整理咗拜登同侵侵嘅兩大

政策方向比大家參考一下！

首先要比較政綱嘅話，拜登較主張對社會富人推行加稅政策，並且將增加咗嘅政府收入用嚟

補助醫療健保、再生能源、社福產業等等。對大眾而言，拜登上場更可以令社會資源平均分配，

社福都應該會做得更好，令到市民真正受惠。

但要考慮嘅係，一旦加稅措施推行，當地企業要面對嘅困難就會加重，而大行高盛都估算，

如果由拜登提出嘅加稅措施，包括提高個人同企業所得稅上限、針對大型企業同富豪階段課重稅

等措施全部通過，將會對２０２１年標普５００指數企業收益造成近１２巴仙嘅衝擊，對當地唔

同行業嘅大公司都會有好大嘅影響！

相反其其內侵侵侵就主張延續２０１７年的減稅政策，仲比小企業２０巴仙扣除額，會受惠

電信同金融等產業。

其次大選結果相信對石油同新能源行業會有好大影響，事關侵侵就偏向支持傳統石化能源，

但拜登就傾向支持可再生能源！反映由邊個「掌舵」係會直接影響兩大行業嘅命運！不過依加嘅

形勢睇，拜登一旦上場，應該就係新能源發圍嘅時候！事關拜登主張花旗國要喺２０５０年之前

成為淨零碳排放量嘅經濟體，而佢亦打算喺未來四年投資成兩兆美元，去實行新能源政策對抗氣

候變化，可以話係十分出力！不過相反嚟講，拜登上場應該會利淡石油佬，睇好油佬嘅缸友都要

小心啲啦！

總體去講，根據花旗國佩尤研究中心截至９月３０日至１０月５日的民調，拜登依然領先侵

侵約１０個百分點，可想而知萬一拜登當選，短期「孖屐」可能受壓！

睇完上面分析之後，阿臣對今個月魚缸走勢都係唔太睇好。尤其大家都知道２０２０年係多

年之年，面對隨時核爆嘅中美關係，同花旗國總統選戰，以及疫情肆虐，阿臣建議缸友坐定定，

以不變應萬變似乎就最穩陣！所以今個星期阿臣嘅倉Ｋｅｅｐ住不變，先行觀望吓先啦！



表列截至１０月１４日早上１１時３０分阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３８０﹒００ １３８００

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １０１﹒６０ ２０３２０

阿里巴巴 ２００股 ２１０﹒５０ ２９７﹒００ ５９４００

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ３７０﹒４０ ３７０４０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ ９２﹒０５ ９２０５

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ３０﹒９５ ６１９００

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股票市值 ： ２０１６６５元

剩餘現金 ： ３６４１４元

組合淨值 ： ２３８０７９元

組合本月收益表現： ＋０﹒２％（截至上月底止組合淨值：２３３８３４元）

組合累計收益表現： ＋１２６﹒７％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１０月１４日早上１１時３０分

