《談國論企－黎偉成》港《施政報告》須配合十四五規劃

《談國論企》中央通知香港特別行政區行政長官林鄭月娥於２０２０年１０月下旬赴京，而

林鄭原定於１０月１４日發表的《施政報告》得延至１１月最後一個星期三，肯定是把香港及澳

門特區納入「十四五」規劃，充分顯示中央對香港的高度重視和支持，有十分重大政治和現實意

義。納入「十四五」規劃，對港澳短、中長期發展，是正面的，惟港府仍須爭取包括建制、泛民

甚至攬炒體在內的大多的支持，使行之暢順、行穩致遠。



＊國家高度重視港澳獨特優勢和作用＊



林鄭突然匆匆宣布延後發布《施政報告》，肯定是中央要把香港、澳門特別行政區在政治、

經濟等許許多多事務，正正式式納入「十四五」規劃，與祖國在未來五年甚至更遠的２０３５年

同心思、同呼吸、同步伐的發展，共享安定和？榮的豐碩成果，故《施政報告》延遲發布對香港

肯定是好消息。

我之見，最是重要之處當然為（一）對中央此番安排，乃（１）林鄭要在１０月下旬赴京，

而非急著北返，為時機之故，因中國共產黨將於１０月２６日至２９日在北京召開的第１９屆中

央委員會第５屆全體會議，議題的重點為「十四五」規劃，由是我推論「十四五」規劃肯定要把

香港和澳門兩個特別行政策的未來五年政經發展，與全國同樣作出規劃，融為一體，可見中央對

港澳的高度重視。

和（２）中共中央政治局於９月２８日召開的會議重點研究制定國民經濟和社會發展第１４

個五年規劃，和２０３５年遠景目標等重大問題，故在會後不到兩個星期的１０月１０日向林鄭

提出赴京，對香港乃高度重視的具體表現，因香港始終是國際大都會。

至於（３）由現時到十九五會議，雖然只有一個多星期的光景，惟香港與中央在政治等許許

多多方面的聯繫、接觸、討議、研究，十四五規劃是把這許許多多的要求集中起來和作出取捨，

及補充，當無急匆匆之概。

估計澳門特區行政長官賀一誠，亦會在１０月下旬赴京。

再從（二）林鄭在１０月１２日所表示的「我覺得今年《施政報告》能夠包含中央支持香港

的政策，對香港市民、對恢復香港經濟的信心、對商業活動，注入新動力，非常有裨益，所以我

決定把《施政報告》押後公布時間，這完全是為了香港的公共利益」和「向中央提交的建議包括

大灣區金融及創科的發展、兩地人員往來安排等」，最引人注目的是（Ｉ）大灣區的「人員往來

安排」，因人員來往在未爆發新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９之前，是絕對沒有問題，甚至是只有更

加方便，但惡疫爆發至今，香港尚未清零，有別與內地以至澳門，故要作出安排，是必然而然之

事，相關做法肯定為（ｉ）只要港府痛下決心作出全民強制性檢測，和把到香港的各地人士一個

也不漏地強制性隔離觀察１４天，中央肯定會繼續在人力、物力和財力作強有力的支持；此使（

ｉｉ）香港才能夠有條件再現零感染個案，並一段時間推出健康碼，在大灣區甚至各地的人員往

來有保證。



＊港府須團結建制泛民甚至攬炒復安定繁榮＊



（ＩＩ）香港這個向外型的社會，優勢在於「背靠祖國」、「面向世界」，而以歐洲、美洲

為主的世界今年陷入新冠肺炎大流行不止，和經濟反覆步入衰退劣境，香港經濟暫時難以如昔地

依重歐美，對國家有更大的依賴度，乃無可避免之事。尤其是「十四五」規劃，主調為「必須構

建新格局」推動中國經濟社會發展，特別是要以質量變革、效率變革、動力變革等五個「必須」

，切實轉變發展方式。我估計中國會強化由４Ｇ的「生活改革」轉化為以５Ｇ逐步邁入６Ｇ的「

社會改革」，提升發展素質，和成為科技型的新經濟社會。香港得「追落後」。

（三）我在１０月６日以《香港須定長策緊隨國家齊步發展》一文中，提出：「廣為中外關

注的中共十九屆五中全會所審議的「十四五」規劃，會納入香港和澳門特別行政區和提出要求，

故香港特區政府必須就此制定五年甚或遠至２０３５年的中長期規劃和相關政策，使香港更融入

及背靠祖國和面向世界，發揮「引進來」、「走出來」重要作用，行穩致遠，發揮國際大都會的

應有積極作用」，所言正是。

但港府現時和今後長期要做的，不僅是要配合國家的「十四五」規劃，同樣重要的是要團結

建制、泛民甚至攬炒派等力量，才可以真真正正反制外國勢力、境外勢力，才能夠回復安定、繁

榮之態，任重道遠也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



【ｅｔｎｅｔ Ａｐｐ】精明外匯買賣三招「睇圖－比較匯率－預設提示」



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經．生活Ａｐｐ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱２ＵＮｂ３ＱＮ

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３３Ｓｏ８ＬＳ



ｅｔｎｅｔ強化版ＭＱ

ｉＯＳ╱Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｌｊｊＡ９８

Ｈｕａｗｅｉ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３ｈＶＲＵ７ｗ

