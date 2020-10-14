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14/10/2020 09:25

《中資異動》中國恒大開瀉近１５％守配股價，並發６１億人幣債

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國恆大（０３３３３）開跌１４﹒６８％，報１６﹒５元，
穿十天（１６﹒１３元）、二十天（１６﹒３９７元）、百天（１８﹒８２１元）、二百五十天
線（１７﹒２元）；成交約２﹒６５億股，涉資４３﹒７５億元。
　　集團公布以先舊後新方式配售近２６﹒２９億股，相當於擴大後股本的約１﹒９６％，配售
價為每股１６﹒５０元，較１２日收報１９﹒３４元折讓約１４﹒６８％。集資總額約為４３億
元，公司所得淨額為４２﹒５億元，擬用作用作現有債務再融資及集團一般營運資金。
　　另外，集團旗下恆大地產近期於深圳連發兩筆共６１億元人民幣公司債；擬發行的公司債「
２０恆大０５」，規模最高２１億元人民幣。恆大地產在深交所公告稱，根據詢價結果，「２０
恆大０５」最終票面利率確定為５﹒８％，接近低位定價，較上月發行的上期債券「２０恆大０
４」利率持平，「２０恆大０４」發行規模４０億人幣。
　　此前，外電引述市場消息人士指出，民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）、　農
業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）
及浙商銀行（０２０１６）（滬：６０１９１６），已先後暫停向中國恆大（０３３３３）批出
新的無抵押貸款，並有意全面減少對方債務。
　　同系恆大汽車（００７０８）跌２﹒８４％，報２２﹒２元；恆騰網絡（００１３６）跌４
﹒４８％，報０﹒３２元。
　　華人置業（００１２７）無升跌，報４﹒０８元；恆大投資者深圳控股（００６０４）升１
﹒９２％，報２﹒６５元。
　　現時，恆生指數報２４８０８，升１５９點或升０﹒６５％，主板成交９７﹒８７億元。國
企指數報９９６２，升８３點或升０﹒８５％。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國恆大（０３３３３）　　１６﹒５０元　　跌１４﹒６８％
　　恆大汽車（００７０８）　　２２﹒２０元　　　跌２﹒８４％
　　恆騰網絡（００１３６）　　　０﹒３２元　　　跌４﹒４８％
　　華人置業（００１２７）　　　４﹒０８元　　　無升跌
　　深圳控股（００６０４）　　　２﹒６５元　　　升１﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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