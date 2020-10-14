《異動股》匯控（００５）傳被拒安排中國美元債券發行，跌近２％

《經濟通通訊社１４日專訊》匯豐控股（００００５）現價跌１﹒７５％，報３０﹒９元，

跌穿十天平均線（３０﹒９４０元），該股成交約１０２萬股，涉資３１３６萬元。

據外電報道，中國近日籌備發行６０億美元（約４６５億港元）境外國債，而在僱用的１３

家金融機構中沒有匯控，為自２０１７年中國重新在境外發行美元債券以來首次。１３家協助發

行的金融機構包括４家中國貸方機構，亦有外資銀行包括美國銀行、花旗集團及渣打（０２８８

８），但匯豐不在名單之上。中國財政部未就此作出回應。

匯豐發言人回應媒體查詢，指出不會對任何具體交易作出評論，但強調匯豐在支持中資發行

人Ｇ３貨幣債券（即美元、歐元及日圓）發行方面，在外資銀行中一直處於領先地位。該行將致

力為客戶提供支持，並協助中國資本市場開放。同時，匯豐與財政部一直保持着良好合作。

現時，恆生指數報２４８０８點，升１５９點或升０﹒６５％，主板成交９７﹒８７億元。

國企指數報９９６２點，升８３點或升０﹒８５％。恆生科技指數報７８７８點，升１２９點或

升１﹒６８％。

即月期指新報２４６０１點，跌７８點，低水２０８點。即月國指期貨報９８５９點，跌１

１點，低水１０４點。

上證綜合指數報３３５３點，跌６點或跌０﹒１８％，成交１９﹒１５億元人民幣。深證成

份指數報１３７８１點，跌１７點或跌０﹒１２％，成交５４﹒２９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯豐控股（００００５） ３０﹒９０元 跌１﹒７５％

恆生銀行（０００１１） １１７﹒６０元 無升跌

東亞銀行（０００２３） １４﹒３６元 跌０﹒２８％

中銀香港（０２３８８） ２１﹒８０元 升０﹒６９％

渣打集團（０２８８８） ３７﹒４５元 無升跌

交通銀行（０３３２８） ３﹒９６元 升０﹒７６％

招商銀行（０３９６８） ３８﹒９５元 升０﹒９１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｌ）

