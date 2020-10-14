《異動股》科指逆市微升近１％，ＡＴＭ全線破頂，美團曾飆３％

《經濟通通訊社１４日專訊》颱風過後的港股，繼續由科技股帶領升勢，龍頭股ＡＴＭ三隻

今早全線破頂，惟當中兩隻的高位均於開市價錄得。

阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）繼過去連續兩日觸２９３元後，今日再度發力，開市高見２

９８元，升幅２％，現價略收窄至１﹒５１％，報２９６﹒４元。

騰訊（００７００）今早高開近２％，報５６８元，已衝破早前的「鐵頂」５６４元，甫開

後一度高見５６９﹒５元，升幅逾２％，目前揚１﹒７１％，報５６６﹒５元。

至於美團－Ｗ（０３６９０），高位升幅最為凌厲，達３％，高見２８３﹒６元，惟於開市

價錄得，現價造２８０元，升幅不足２％。

值得留意的是，觀乎上述三股，目前只有美團錄資金淨主動買入，規模為２﹒３５億元，冠

絕主板個股。至於在十大淨主動買入股份中，覓到另一隻科指股，為小米（０１８１０），惟其

現價無起跌，報２２﹒７元。

騰訊旗下《英雄聯盟》將於２０２０年內登陸蘋果手機ｉＯＳ平台；另外，虎牙與鬥魚官方

宣布合併，均支撐騰訊走勢。

現時，恆生指數報２４５９３，跌５５點或跌０﹒２３％，主板成交２００﹒５１億元。國

企指數報９８７３，跌５點或跌０﹒０５％。恆生科技指數報７８０２，升５３點或升０﹒７０

％。



表列ＡＴＭＸＪ表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８） ２９６﹒４０元 升１﹒５１％

騰訊控股 （００７００） ５６６﹒５０元 升１﹒７１％

美團點評－Ｗ （０３６９０） ２８０﹒００元 升１﹒７４％

小米集團－Ｗ （０１８１０） ２２﹒７０元 無升跌

京東集團－ＳＷ（０９６１８） ３２１﹒８０元 升１﹒５８％

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（ｋｌ）

