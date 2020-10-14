《午市前瞻》港股高開低走，料２５０００遇阻力

《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美股三大指數結束連續四日升勢。港股昨日因風暴關係停

市，今早復市恆指高開過百點，創近一個月高，惟之後反覆回軟。恆指高開１５９點，報２４８

０８，創近一個月高，隨即掉頭向下跌１５０點，曾經低見２４４９８點，稍穿１００天線（約

２４６４２點）和５０天線（約２４６０５點）。之後好淡爭持再度轉跌，半日收報２４５８３

，跌６６點或跌０﹒２７％，主板成交９１１﹒６８億元。國企指數報９８８０，升２點或升０

﹒０２％。

內地股市偏軟，上證綜指反覆走軟，半日收報３３４１﹒７３，跌１８﹒０２點或跌０﹒５

４％，成交１７２８﹒５６億元人民幣。深證成份指數報１３７０７，跌９０點或跌０﹒６６％

，成交３４３１﹒９１億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）遭高盛維持「沽售」評級，挫１﹒７％，報３７０﹒４

元。中國籌備發行美元境外國債，惟傳出匯豐未獲納入安排行；匯控（００００５）急插３﹒０

２％，報３０﹒５元；恆生（０００１１）跌０﹒６８％，報１１６﹒８元。友邦保險（０１２

９９）升０﹒３７％，報８０﹒６５元；中移動（００９４１）升１﹒１８％，報５１﹒４元；

恆安國際（０１０４４）升３﹒５３％，報５７﹒２元；為半日表現最好藍籌。



＊蘋果發布ｉＰｈｏｎｅ１２，個別手機設備股見光死＊



ＡＴＭ早段齊破頂，騰訊（００７００）高見５７０元創新高，半日仍漲２﹒２４％，報５

６９﹒５元。外電引述知情人士透露，騰訊計劃在選擇權１月份到期前增持環球音樂（Ｕｎｉｖ

ｅｒｓａｌ Ｍｕｓｉｃ Ｇｒｏｕｐ）１０％股權。美團點評（０３６９０）盤中再創新高２

８３﹒６元，惟半日升幅收窄至０﹒５８％，報２７６﹒８元。支付寶母企、阿里巴巴（０９９

８８）旗下螞蟻集團據報正受中國證監部門調查，涉嫌潛在利益衝突；但阿里仍創新高，升１﹒

４４％，報２９６﹒２元。至於小米（０１８１０）盤中曾挫逾２％後倒升，半日走高０﹒６６

％，報２２﹒８５元；京東（０９６１８）獲大和升目標價，股價三連升，半日升１﹒３９％，

報３２１﹒２元。

蘋果公司發布ｉＰｈｏｎｅ１２，但欠驚喜，手機股大致受壓，瑞聲（０２０１８）挫１﹒

８％，報４３﹒６５元；比亞迪電子（００２８５）下滑０﹒６９％，報４２﹒９元；丘鈦（０

１４７８）挫４﹒５２％，報９﹒３元；高偉電子（０１４１５）插５﹒１９％，報５﹒３元；

富智康（０２０３８）降４﹒８５％，報０﹒９８元。不過，舜宇（０２３８２）升０﹒３２％

，報１２７元；鴻騰（０６０８８）爆升１４﹒９７％，報３﹒６１元。



＊內地有意放寬內銀讓利要求，四大行普遍反彈＊



據彭博報道指，為應對持續下滑的資本充足率及壞賬高企的風險，中國監管部門據悉有意放

寬對大型銀行第３季「讓利」要求，即大型內銀可視乎自身經營和財務狀況決定盈利，當局不再

設置具體的倒退目標。四大行在習近平講話途中轉升，工行（０１３９８）升０﹒４７％，報４

﹒２６元；建行（００９３９）無升跌，報５﹒３元；農行（０１２８８）升０﹒７９％，報２

﹒５５元；中行（０３９８８）升０﹒４％，報２﹒５元。不過招商銀行（０３９６８）仍跌１

﹒５５％，報３８元。

中央紀委國家監委網站刊登文章，刑法修正案草案二審稿對出境賭博等突出問題作出修改完

善。文章指出，草案擬進一步調整開設賭場罪的刑罰配置，同時增加境外賭場人員組織、招攬中

國公民出境賭博犯罪。濠賭股有沽壓，永利澳門（０１１２８）跌４﹒４％，報１１﹒３元；銀

娛（０００２７）跌１﹒４５％，報５１﹒１５元；金沙中國（０１９２８）跌２﹒２９％，報

２７﹒７元；新濠國際（００２００）跌４﹒３３％，報１２﹒３８元；澳博（００８８０）跌

３﹒１％，報８﹒４５元；美高梅（０２２８２）跌２﹒２４％，報９﹒１５元。



＊恆大折讓配股，半日失守１６﹒５元配股價＊



恆大（０３３３３）公布以先舊後新方式配售近２６﹒２９億股，相當於擴大後股本的約１

﹒９６％，配售價為每股１６﹒５元，較周一收市價折讓約１４﹒６８％。今早股價曾瀉一成九

，半日跌１６﹒８６％，報１６﹒０８元失守配股價；同系恆大汽車（００７０８）跌２﹒６３

％，報２２﹒２５元；恆騰網絡（００１３６）跌４﹒４８％，報０﹒３２元。華人置業（００

１２７）跌４﹒４１％，報３﹒９元；恆大投資者深圳控股（００６０４）也跌３﹒４６％，報

２﹒５１元。

內地９月乘用車零售銷量按年上升７﹒３％，汽車股明顯跑出，長城汽車（０２３３３）飆

升１０﹒１９％，報１２﹒７６元；比亞迪（０１２１１）上調首三季業績預測，股價再創新高

，升１﹒５５％，報１３１元；東風（００４８９）升６﹒８％，報５﹒３４元；東風集團公布

，就Ａ股發行向深圳證券交易所提交的申請，該公司已於今日收到深交所的受理通知。藍籌的吉

利（００１７５）亦升１﹒４６％，報１６﹒６６元。



＊葉尚志：料港股續由新經濟股領漲＊



大市經昨日颱風休市後高開低走，第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示

，大市近期主要由新經濟股領跑，他相信該板短期仍能為港股帶來支持，始終市場對螞蟻集團上

市有憧憬。但他亦指由於部分傳統股份如匯控、恆大的消息影響行情分化發展，使大市自９月尾

至今的升勢並不算全面。因此他料恆指走勢將續平穩，而本周則可升至約２４８００點至２５０

００點時遇阻力。（ｃａ、ｊｃ）

