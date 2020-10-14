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即市新聞

14/10/2020 17:07

《美元走勢－羅明立》觀望英歐談判，鎊匯將較波動

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒５１　　　１０５﹒３１　　　１０５﹒３９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７５４　　　１﹒１７２９　　　１﹒１７４９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９１１　　　１﹒２８６３　　　１﹒２９０９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１５５　　　０﹒９１３２　　　０﹒９１４１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５０１　　　７﹒７４９６　　　７﹒７４９８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國９月消費物價指數（ＣＰＩ）按年增長１﹒４％，符合市場預期。期內，
扣除食品及能源的核心ＣＰＩ按年上升１﹒７％，亦符合市場預期。美國民主黨國會眾議院領袖
佩洛西否定美國大選前，政府與該党達成新一輪紓困方案的可能性，而共和黨參議會領袖麥康奈
爾則表明，參議院將於下周審議由共和黨推動的小型紓困方案。由於紓困方案未落實，市場憂慮
會影響經濟前景，刺激美匯指數回升至９３﹒５０。美國總統大選尚有不足一個月舉行，投資者
降低風險偏好，部分資金回流美元資產，限制美匯指數的跌幅，估計美匯指數將反覆震盪為主。
　　截至８月份的３個月，英國按國際勞工組織（ＩＬＯ）標準計算的失業率續升至４﹒５％，
市場原預期為４﹒３％。同期，總就業人口則大幅減少１５﹒３萬人，為連續第三個月減少；另
外，工資增長方面則持續疲弱，每周平均薪資按年為零增長，短期或對通脹前景構成一定壓力，
加深市場對英倫銀行將實行負利率的預期。
　　英國與歐盟談判進展有限，市場關注倘若雙方到本周四仍未達成協議，不利英鎊走勢。估計
雙方仍然有意願至少達成一個微型方案，鎊匯將較為波動，或於１﹒２８５０╱１﹒３０００震
盪。　　　
　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７００　　　１﹒１８００　　　１﹒１６５０
　　　英鎊╱美元　　買入歐元　　１﹒２８８０　　　１﹒３０００　　　１﹒２８４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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