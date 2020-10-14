《美元走勢－羅明立》觀望英歐談判，鎊匯將較波動

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒５１ １０５﹒３１ １０５﹒３９

歐元╱美元 １﹒１７５４ １﹒１７２９ １﹒１７４９

英鎊╱美元 １﹒２９１１ １﹒２８６３ １﹒２９０９

美元╱瑞郎 ０﹒９１５５ ０﹒９１３２ ０﹒９１４１

美元╱港元 ７﹒７５０１ ７﹒７４９６ ７﹒７４９８

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《美元走勢》美國９月消費物價指數（ＣＰＩ）按年增長１﹒４％，符合市場預期。期內，

扣除食品及能源的核心ＣＰＩ按年上升１﹒７％，亦符合市場預期。美國民主黨國會眾議院領袖

佩洛西否定美國大選前，政府與該党達成新一輪紓困方案的可能性，而共和黨參議會領袖麥康奈

爾則表明，參議院將於下周審議由共和黨推動的小型紓困方案。由於紓困方案未落實，市場憂慮

會影響經濟前景，刺激美匯指數回升至９３﹒５０。美國總統大選尚有不足一個月舉行，投資者

降低風險偏好，部分資金回流美元資產，限制美匯指數的跌幅，估計美匯指數將反覆震盪為主。

截至８月份的３個月，英國按國際勞工組織（ＩＬＯ）標準計算的失業率續升至４﹒５％，

市場原預期為４﹒３％。同期，總就業人口則大幅減少１５﹒３萬人，為連續第三個月減少；另

外，工資增長方面則持續疲弱，每周平均薪資按年為零增長，短期或對通脹前景構成一定壓力，

加深市場對英倫銀行將實行負利率的預期。

英國與歐盟談判進展有限，市場關注倘若雙方到本周四仍未達成協議，不利英鎊走勢。估計

雙方仍然有意願至少達成一個微型方案，鎊匯將較為波動，或於１﹒２８５０╱１﹒３０００震

盪。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７００ １﹒１８００ １﹒１６５０

英鎊╱美元 買入歐元 １﹒２８８０ １﹒３０００ １﹒２８４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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