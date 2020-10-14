《本港樓市》柏傲莊Ｉ原價加推，周末售３９１伙

新盤市場焦點，新世界（０００１７）及港鐵（０００６６）旗下大圍站上蓋項目「柏傲莊
Ｉ」連日來收票反應理想，項目昨（１３日）原價加推２１１伙應市，並將於本周六、日
（１７至１８日）盡推已推出的３９１伙發售。《香港經濟日報》
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