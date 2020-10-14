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14/10/2020 08:34

【螞蟻上市】傳中證監調查，螞蟻：有序推進上市

　　支付寶母企螞蟻集團上市進程或生變，中國證監會據報正調查螞蟻集團，因支付寶早前獨家
分銷５家中國基金公司的螞蟻ＩＰＯ戰略配售基金，涉嫌潛在利益衝突，螞蟻集團的上市審批或
因此延遲。
　　螞蟻集團發言人回應本報查詢表示，螞蟻上市流程正在兩地有序推進，沒有預設時間表，任
何關於時間表的猜測都沒有事實依據。《香港經濟日報》

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