陳德霖公布成立圓幣錢包公司，並出任董事會主席

《經濟通通訊社１４日專訊》金管局前總裁陳德霖公布，成立數碼錢包支付公司「圓幣錢包

」，並出任董事會主席。

陳德霖表示，目前跨境貿易面對的痛點，包括匯率風險及支付難和慢，希望以金融創新建造

圓幣錢包系統，為這些痛點提供解決方案，促進區內貿易，並進一步加強香港作為國際金融中心

的地位。

圓幣錢包公司是運用最新金融科技的數碼錢包支付公司，成立的目的是幫助貿易企業解決跨

境支付難題，方便企業管理外匯風險。

圓幣錢包公司目前正在招攬核心團隊和建設科技平台，希望可以盡早將項目落地和推出。圓

幣錢包是為了支持貿易企業支付之用，除了貿易支付常用的幣種，亦會推出一個以區內多種貨幣

合成的記帳和支付單位「圓幣」，相對於使用單一外幣作計價和結算而言，將有助亞洲地區的外

貿企業管理外匯風險。

圓幣錢包公司有五個主要投資人，各佔約２０％股權，包括Ｂｒｉｇｈｔ Ｖｅｎｔｕｒｅ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌ﹒Ｐ﹒、Ｄｒａｇｏｎｇｆｌｙ Ｒｏｕｎｄ Ｌ﹒Ｐ﹒、

Ｅｍｉｎｅｎｔ Ｖｉｓｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ、ＨａｓｈＫｅｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

Ｌｉｍｉｔｅｄ、ＺｈｏｎｇＡｎ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｅｔ Ｇｒｏｕｐ

Ｌｉｍｉｔｅｄ。（ｂｉ）

