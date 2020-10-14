陳德霖公布成立圓幣錢包公司，並出任董事會主席

《經濟通通訊社１４日專訊》金管局前總裁陳德霖公布，成立數碼錢包支付公司「圓幣錢包
」，並出任董事會主席。
陳德霖表示，目前跨境貿易面對的痛點，包括匯率風險及支付難和慢，希望以金融創新建造
圓幣錢包系統，為這些痛點提供解決方案，促進區內貿易，並進一步加強香港作為國際金融中心
的地位。
圓幣錢包公司是運用最新金融科技的數碼錢包支付公司，成立的目的是幫助貿易企業解決跨
境支付難題，方便企業管理外匯風險。
圓幣錢包公司目前正在招攬核心團隊和建設科技平台，希望可以盡早將項目落地和推出。圓
幣錢包是為了支持貿易企業支付之用，除了貿易支付常用的幣種，亦會推出一個以區內多種貨幣
合成的記帳和支付單位「圓幣」，相對於使用單一外幣作計價和結算而言，將有助亞洲地區的外
貿企業管理外匯風險。
圓幣錢包公司有五個主要投資人，各佔約２０％股權，包括Ｂｒｉｇｈｔ Ｖｅｎｔｕｒｅ
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｌ﹒Ｐ﹒、Ｄｒａｇｏｎｇｆｌｙ Ｒｏｕｎｄ Ｌ﹒Ｐ﹒、
Ｅｍｉｎｅｎｔ Ｖｉｓｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ、ＨａｓｈＫｅｙ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
Ｌｉｍｉｔｅｄ、ＺｈｏｎｇＡｎ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｅｔ Ｇｒｏｕｐ
Ｌｉｍｉｔｅｄ。（ｂｉ）
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